Son dönemlerde Dunk, farklı amaçlar için değişik şekillerde yorumlandı. Bu eklektik model ise farklı görsellerle dayanıklı malzemeleri ve bunların Nike'ın yenilikçi tarihindeki rolünü kutlayarak bu yorumlama mirasını sürdürüyor. Grafikler, markanın Blue Ribbon Sports kökenine ve şehir pazarlarından alınarak farklı kullanım biçimlerine uygun şekilde ileri dönüştürülen endüstriyel kahve ve pirinç çuvallarına saygı duruşunda bulunuyor.

Dildeki fermuarlı küçük bölme ve besin değerleri tablosuna benzeyen etiket, tekrar kullanılabilir market çantalarına atıfta bulunuyor. Son olarak, uyumlu market çantasının üzerinde "Thank You For Caring!"(Önemsediğin İçin Teşekkürler!) yazıyor.