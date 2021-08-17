₺1.729,90

Aslen basketbol için üretilen Dunk, sokakta büyük popülerlik kazandı ve tarih yazdı. Satışa sunulmasının üzerinden 35 yıldan fazla süre geçen silüet, hala cesur ve dikkat çekici bir stil sunarken hem spor hem de kültür alanında grupların peşinden koştuğu bir model olarak kalmayı başardı.

OG kolej basketbolu stili, kaliteli deri yüzeyler ve sonbahara uygun renk bloklarıyla geri dönüyor. Modern ayakkabı teknolojisi, tasarımın rahatlığını 21. yüzyıla taşıyor. Sail, Khaki ve Light Chocolate'tan oluşan yeni kombinasyon ise bu stile sade bir yapı kazandırıyor.