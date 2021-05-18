₺1.599,90

AMBUSH® markasının kurucusu Yoon Ahn ve Nike iş birliğinin ürünü olan bu model, iki markayı da yansıtan ayrıntılara ve basketboldan ilham alan estetiğe sahip canlı bir tasarım sunuyor. İş birliğinin üçüncü renk grubunda dikkat çekici Deep Royal Blue tonları, nötr beyaz ve siyah vurgularla tamamlanıyor.



Japonya'nın motosiklet, otomobil ve kamyonet kültürünü yansıtmak üzere Dunk'ın orijinal boyutu yeniden tasarlandı. Şimdi topuktan dışarı çıkıyormuş gibi görünen Swoosh'lar, motosiklet egzozlarını andırıyor. "Ayakkabıları nasıl hareket ediyor gibi gösterebileceğimi düşündüm." diyor Ahn. Ayakkabının arka kısmındaki topuk dolgusunda kabartma logo yer alıyor. İki markanın logosunun yer aldığı taban astarları ve dil etiketleri ise klasik özelliklere yeni ve zarif bir yaklaşım getiriyor.