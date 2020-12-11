₺1.499,90

Senenin başında New York podyumlarında boy gösteren ve Tokyo merkezli moda markası AMBUSH ile birlikte tasarlanan bu model yakında satışa sunulacak. Nike ve National Basketball Association (NBA) ile iş birliği yapan ilk kadın tasarımcı olan, AMBUSH® markasının kurucusu Yoon Ahn; iki markayı yansıtan karakteristik ayrıntılar ve basketboldan ilham alan estetik sayesinde canlı bir tasarım sunuyor.



Japonya'nın motosiklet, otomobil ve kamyonet kültürünü yansıtmak üzere Dunk'ın orijinal boyutu yeniden tasarlandı. Şimdi topuktan dışarı çıkıyormuş gibi görünen Swoosh'lar, motosiklet egzozlarını andırıyor. "Ayakkabıları nasıl hareket ediyor gibi gösterebileceğimi düşündüm." diyor Ahn. Ayakkabının arka kısmındaki topuk dolgusunda gömme logo yer alıyor. İki markanın logosunun yer aldığı taban astarları ve dil etiketleri ise klasik özelliklere yeni ve zarif bir yaklaşım getiriyor.