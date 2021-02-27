₺1.569,90

Lansmanından bu yana 45 yıldan fazla süre geçen Blazer, sürekli olarak kendini yenilemeye devam ediyor ancak daha önce böyle bir tasarım görmediğinden eminiz. Japon tasarımcı Yuta Hosokawa ve READYMADE markasıyla yapılan iş birliği, bu modelin zamana meydan okuyan silüetine farklı ayrıntılar ve DIY esintileri taşıyan estetik sayesinde el yapımıymış gibi bir hava katarken stilin DNA'sını korumaya devam ediyor

Üst kısımdaki kumaş yüzeyler, READYMADE'in yeni tasarımlar peşinde koşarken ikinci el malzemeler kullanma eğilimini temsil ediyor. Kamuflaj deseninden ilham alan grafikler ve açık köpük, bilek ile dil kısmını yeniliyor. Orta tabandaki Swoosh'un yenilenen boyutları ise 1971 yılındaki OG logoya saygı duruşunda bulunuyor. Alt kısımdaki açılı orta tabanda kullanılan standart Nike köpükler ve %15 Nike Grind kauçuk, ayakkabıda üretim atığı ve aşınmış sneaker kaynaklı çeşitli malzemeler bulunduğu anlamına geliyor. Bu sayede yeniden kullanılabilecek malzemelerin atık haline gelmesi önleniyor.

SKU: CZ3589-100