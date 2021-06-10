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Chitose Abe'nin iş birliğine karşı net bir yaklaşımı vardır. Yaptığı ortak çalışmalarda, yeni ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıkaran sahici bağlantılar kurmayı amaçlar. Kendi içinde zıtlıklar taşıyan yöntemi, zamana meydan okuyan destek ile keşfin risk taşıyan doğasını bir araya getirir. Abe'nin amacı, tanıdık olanı onurlandırırken yeni olana yol göstermektir.



Abe ve markası sacai'nin şekillendirdiği bu tasarım, klasik silüeti baştan yaratarak Blazer'ı yeniden yorumluyor. İş birliğinden ortaya çıkan bu stilde, görünür köpük astarlı deri üst kısım ile sacai'nin imzası niteliğindeki üst üste yerleştirilmiş diller ve çift bağcıklar dikkat çekiyor. Nötr taban ise orijinal Blazer renk gruplarından ilham alan dikkat çekici vurgularla kontrast oluşturuyor.