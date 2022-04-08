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Virgil Abloh'un ürün geliştirme ve değiştirme süreçlerine getirdiği geniş ve açık kaynaklı yaklaşıma sadık kalan Nike x Off-White™ Blazer Low, farklı disiplin ve sporların estetiğini bir araya getiriyor. Nike'ın arşivlerini keşfederken ikonik basketbol, kaykay ve arazi koşusu silüetlerinden ilham alan Abloh, bu ayakkabıların şekillerine ve özelliklerine yeni bir pencereden bakmaya başladı.

Çeşitli spor ve silüetleri bir araya getiren bu Blazer Low modelinin farklı stili, Abloh'un tasarım dilini vurguluyor. Nike'ın tasarım ekibiyle gerçekleştirdiği ortak tasarım çalışmaları ve çalışırken kullanmayı çok sevdiği bir yöntem olan mesajlaşmalar aracılığıyla "dilleri birleştirerek yeni bir imza oluşturmaya" odaklanan Virgil'in tasarımı, birbiriyle ilişkisiz öğeler şaşırtıcı bir şekilde bir araya getirildiği zaman bu hedefe nasıl ulaşıldığını yansıtıyor. Abloh ile ekibinin bu düşünce sürecini uyguladığı Blazer Low'un dikkat çekici TPU topuk parçası, Air Terra Humara'nın klasik topuk şeklinden ilham aldı. Abloh, bu radikal sonuca ulaşmadan önce tasarım çalışmalarının birinde şu soruyu bile sordu: "Humara'nın gerçek kalıbını kesip vulkanize tabana ekleyebilir miyiz?" Yeni fırsatlar için değişik şeyler denemekten korkmayan bu neşeli bakış açısı, yeni olanakların önünü açtı ve böylece ortaya Off-White™ Blazer Low çıktı.

Karakteristik Nike x Off-White™ ayrıntılarıyla tamamlanan ayakkabının vurgulu bağcıkları, Swoosh ucu, görünür köpük dili ve delikleri; uzmanlık, ustalık, bilgi ve sınırları zorlama tutkusuyla tasarlanan sneaker'a kullanışlı bir DIY yaklaşımı getiriyor.

SKU: DH7863-100