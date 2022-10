₺309,90

Stüssy ve Nike, günlük ve rahat silüetlerle geri dönüyor. İki markanın ortak tasarımı olan modern ve vazgeçilmez stiller, her yerde hayal gücümüzü ateşliyor ve pozitif bir hava sunuyor. Stüssy ile yapılan iş birliğinin 2. bölümü, Benassi terliği plajlara taşıyor. Bu stil, kolayca giyilip çıkarılabiliyor.

Spor giyimin vazgeçilmez stili, dikkat çekici silüetiyle verandalardan güneşli plajlara kadar hemen her yerde boy gösteriyor. Günümüze uyarlanan bu model, geleneksel Nike logosunu dünyaca ünlü Stüssy yazısıyla birleştiriyor ve göz alıcı Off Noir tonlarına bezenmiş tasarımıyla dikkat çekiyor.