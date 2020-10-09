Nike SNKRS Web
Nike SNKRS Web

Behind the Design

Dunk Low Disrupt

Kadınlara özel bu yeni Dunk modelinin tasarımına neyin ilham verdiğini öğrenmek için NSW kadın tasarımcıları Melusine Dieudonne ve Arielle Ebenholtz ile iletişime geçtik.
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