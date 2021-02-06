Lou Matheron, "Grand Paris'in şu anda sadece bayındırlık işleri sayesinde ayakta kaldığını düşünüyorum." diyor. Bu kalıcı yapıya saygı duruşunda bulunan VaporMax'i, "bina iskelesi, metal" ve "işçi güvenlik ceketlerini" andıran çeşitli renklerde tasarladı. Beyaz, gri, Metallic Blue, sarı, turuncu: Her zaman devam eden inşaatları olan, açık bir gökyüzü altındaki metropole özgü tonlar.