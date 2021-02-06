Tasarımın Arka Planı
Air VaporMax Plus "Paris Works in Progress"
Air VaporMax Plus "Paris Works in Progress", her zaman devam eden inşaatları olan Paris'e benzerliği sayesinde Paris On Air 2018 yarışmasını kazandı. Lou Matheron, ayakkabıları sürekli bir dönüşüm geçirecek şekilde tasarladı.
Bu sneaker'ın her unsurunu istediğin gibi takıp çıkarılabilirsin. Elastik üst kısmındaki bant farklı şekillerde takılabilir. Ayakkabının yanında farklı renk gruplarında üç çıkarılabilir Swoosh ve bir tornavida verilir. Air VaporMax Plus "Paris Works in Progress" modelini tüm favori stillerine uydurabilirsin.
Lou Matheron, "Grand Paris'in şu anda sadece bayındırlık işleri sayesinde ayakta kaldığını düşünüyorum." diyor. Bu kalıcı yapıya saygı duruşunda bulunan VaporMax'i, "bina iskelesi, metal" ve "işçi güvenlik ceketlerini" andıran çeşitli renklerde tasarladı. Beyaz, gri, Metallic Blue, sarı, turuncu: Her zaman devam eden inşaatları olan, açık bir gökyüzü altındaki metropole özgü tonlar.
Air VaporMax Plus "Paris Works in Progress", zevkine uyum sağlar. Paris gibi o da, sürekli dönüşüm geçirir ama her zaman senindir. Işıklar Şehri'ne saygı duruşunda bulunmak için bundan daha iyisini hayal edemezdik.