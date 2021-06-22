Behind the Design
Air Max Tailwind V x Skepta
Skepta ilk olarak adını Londra'da duyurmuş olsa da çok yönlü sanatı sayesinde dünyanın dört bir yanından hayran kazandı. Nike ile pek çok kez iş birliği yapan Skepta, ikinci Tailwind V renk grubu olan "Bloody Chrome" ile Sk Air için yeni bir sayfa açıyor.
Bu silüetin ilham kaynağı doğadan geliyor. Skepta, bir kelebeğin yaşam döngüsünde yaratıcı yeniden doğuş kavramına yönelik etkileyici bir metafor keşfetti. Bundan yola çıkarak 2007'deki Tailwind V Plus'ın kelebek kanadından ilham alan üst kısmını Air Max Tailwind V silüetine ekledi. Bu hamle, geleceğin klasik modelinin tasarımında önemli bir karar oldu.
Üst kısımdaki süblime kelebek kanadı baskısı, metamorfoz kavramını yansıtarak ayakkabının mimarisini tamamlıyor. 50 farklı seçenek incelendikten sonra tasarıma dahil edilen bu baskı, "Bloody Chrome" Tailwind V modeline eşlik eden Phantom GT x Skepta'ya ve bir müzisyen iş birliğiyle tasarlanan ilk Nike Football kramponuna da uygulandı.
Bu proje, Skepta'nın ikonik ve sürekli gelişen kişisel stilini yansıtırken Sk Air serisine sadık kalmayı hedefliyordu. Chrome'un hem Swoosh hem gövde kısmında yoğun kullanımı, Skepta ile özdeşleşen beyaz altın ve gümüş rengi mücevherleri yansıtıyor. Bununla birlikte stil, 2019 tarihli Sk Shox modelindeki Swoosh'un malzemesini tekrar kullanıyor.
Parlak malzemeye sahip dikkat çekici topuk kısmı, genel estetiğe renk katıyor. Bu ayrıntı, Skepta'nın müzikal kataloğunu temsil ederken sanatçının 2019 tarihli Ignorance Is Bliss albümünün termografik kapak resmine saygı duruşunda bulunuyor.