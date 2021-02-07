Tasarımın Arka Planı
Air Max 90 BSMNT
Air Max 90 BSMNT iş birliğinin üçüncü ve son ürünü, dumanlı şehir Londra'yı temsil ediyor. Cam gökdelenler ve yüksek beton yapıların çevrelediği başkentin yaratıcı isimleri, farklı kültürler ve stilleri bir araya getirerek benzersiz Londra havasını oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şehir, birçok farklı kültürü barındırmasına rağmen büyük bir aile hissi veriyor.
Sağlam Topluluk
Birlikte kullanılan beş gri tonu, şehrin beton yapılarını temsil ederken dört çıkarılabilir Swoosh, kültürel çeşitliliği vurguluyor. Göz alıcı şeffaf dış tabanın üzerindeki işlenmemiş doğal orta taban ise tasarımı ileriye taşıyor. Başkentin kendisi gibi tüm öğeleri bir araya getiren bu silüet, farklılıklarımızdan gelen gücü yansıtıyor.