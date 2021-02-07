Air Max 90 BSMNT iş birliğinin üçüncü ve son ürünü, dumanlı şehir Londra'yı temsil ediyor. Cam gökdelenler ve yüksek beton yapıların çevrelediği başkentin yaratıcı isimleri, farklı kültürler ve stilleri bir araya getirerek benzersiz Londra havasını oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şehir, birçok farklı kültürü barındırmasına rağmen büyük bir aile hissi veriyor.