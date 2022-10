FPAR, tişört gibi giysileri "medya" olarak görür ve onlar için yaratıcılıklarını ifade etmenin yollarından biri de medyayı kullanmaktır. Bu yaklaşım FPAR Dunk'ın ayrıntılarında kendini belli eder. Swoosh üzerinde "Don't follow me" (Beni takip etme) (solda) ve "I'm lost too" (Ben de kayboldum) (sağda) gibi özel işlemeli mesajlar bulunurken ayakkabı dilinin arkasında "Trust No One" (Kimseye Güvenme) yazısı kendini gösterir. Bu kelimeler, Nishiyama'nın şu düşüncesini yansıtıyor: "Gitmen gereken tek bir yön yoktur; hepimizin yaptığı gibi ilerlemek istediğin yönü belirlediğinde bu sadece senin yolun olur." Bu felsefe, yalnızca kendisinin değil dünya çapındaki kaykaycıların değerlerini de temsil ediyor.