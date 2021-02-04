Behind the Design
FPAR DUNK
FORTY PERCENT AGAINST RIGHTS (FPAR), 1993 yılında kuruldu. Her şey, bir arkadaş grubunun ayakkabıları üzerine kolaj gibi resimleri basmalarıyla başladı ve tişörtlerin üzerine "Bunu giymek istiyorum" gibi yazılar basılmasıyla ilerledi. O günden bu yana çeşitli kültürleri birçok farklı bakış açısından ele alıyorlar ve modanın sınırlarını zorluyorlar. SB Dunk ve 1990'ların ortalarında satışa sunulan ikonik basketbol silüetlerini bir araya getiren tasarımcı Tetsu Nishiyama, eşi görülmemiş tutkulu yaklaşımına FPAR Dunk ile hayat veriyor.
SB Dunk ve Air Jordan'ın Kişiselleştirilmesi
Nishiyama, FPAR DUNK modelinin bir tasarımdan daha çok bir kişiselleştirme olduğunu söylüyor. Kendisi de bir kaykaycı olan Nishiyama, 1990'ların başında kaykay yapmak için giydiği basketbol ayakkabılarının öğelerinden yararlanarak "Gold School" stilini oluşturdu.
Ortamı Yükselt
FPAR, tişört gibi giysileri "medya" olarak görür ve onlar için yaratıcılıklarını ifade etmenin yollarından biri de medyayı kullanmaktır. Bu yaklaşım FPAR Dunk'ın ayrıntılarında kendini belli eder. Swoosh üzerinde "Don't follow me" (Beni takip etme) (solda) ve "I'm lost too" (Ben de kayboldum) (sağda) gibi özel işlemeli mesajlar bulunurken ayakkabı dilinin arkasında "Trust No One" (Kimseye Güvenme) yazısı kendini gösterir. Bu kelimeler, Nishiyama'nın şu düşüncesini yansıtıyor: "Gitmen gereken tek bir yön yoktur; hepimizin yaptığı gibi ilerlemek istediğin yönü belirlediğinde bu sadece senin yolun olur." Bu felsefe, yalnızca kendisinin değil dünya çapındaki kaykaycıların değerlerini de temsil ediyor.