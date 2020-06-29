N.354 serisi, şaşırtıcı fikirlerin test edilebileceği bir alan oluşturarak Nike'ın yenilikçi doğasını başarıyla yakalıyor. Her bir stilinin adında "-Type" takısının bulunduğu NSW'nun N.354 serisi, tasarım yeniliğinin ifadesi olan bu Zoom-Type modeliyle bilinmeyeni keşfetmeye devam ediyor. Ayak tarağındaki açık Zoom Air bölmeleri ve orta taban boyunca uzanan TPU plaka, mevcut teknolojiyle denemeler yapıyor. Logo işlemesi, nefes alabilirlik sağlayan stratejik delikler ve destek sunan açık dikişler gibi küçük ayrıntılar ise tasarımcının imzası niteliğini taşıyor.