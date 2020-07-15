Geleceği hatırlıyor musun? 2003'te lanse edildiği günkü ile neredeyse aynı görünen Spiridon Cage 2, milenyum stilini en iyi şekilde yansıtıyor. Ayrıca daha zarif bir stil ve yapı kazandırıyor. Ayakkabıya adını veren "kafes" görünümlü büyük Air topuk bölmesi, 2000'lerin başının havasını sürdürmekle kalmayıp Zoom Air'den beklediğin rahatlığı da sunuyor. Kaliteli süet, delikli sentetik nubuk ve metalik Swoosh ayrıntılarına sahip bu yeni modelin renk grubu, Dünya'nın doğal tonlarından ilham almıştır ve klasik OG stiline yepyeni bir yaklaşım getirir.