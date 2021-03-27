Nike SNKRS Web
Nike SNKRS Web

Dünya Air Max Günü

SNKRS Live Sunar

26 Mart'taki özel Canlı içerik günümüzde bize katıl. Yalnızca SNKRS uygulamasında (sadece iOS).

Air Max Day Opening

09.30 (CET)

Sunan: AZ ve Will

Cultural Entrepreneurs

12.00 (CET)

Sunan: Will Stowe
Edson Sabajo ve HvA, Aman Tak ve Rishika ve Julia Lebossé ile

Air Max Quizz

15.00 (CET)

Sunan: AZ ve Will Stowe

In the Nike Kitchen

17.30 (CET)

Sunan: AZ
Juliana Sagat, Marie Odinot ve Teresa Mendler ile

Icons of Air

19.00 (CET)

Sunan: Chunkz ve Will Stowe
Skepta ile

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