Dünya Air Max Günü
SNKRS Live Sunar
26 Mart'taki özel Canlı içerik günümüzde bize katıl. Yalnızca SNKRS uygulamasında (sadece iOS).
Air Max Day Opening
09.30 (CET)
Sunan: AZ ve Will
Cultural Entrepreneurs
12.00 (CET)
Sunan: Will Stowe
Edson Sabajo ve HvA, Aman Tak ve Rishika ve Julia Lebossé ile
Air Max Quizz
15.00 (CET)
Sunan: AZ ve Will Stowe
In the Nike Kitchen
17.30 (CET)
Sunan: AZ
Juliana Sagat, Marie Odinot ve Teresa Mendler ile
Icons of Air
19.00 (CET)
Sunan: Chunkz ve Will Stowe
Skepta ile