Nike Air Max BW, otuz yıl önce satışa sunuldu. Avrupa'daki alt kültürlerin estetiğine büyük etki eden bu model, stilleri ve standartları aşarak yer altı hareketleri için bir sembol ve ikon haline geldi. Sokak kültürü, moda ve müzik, kendini ifade ederek ve insanların yargılarına kulak asmayarak yazılmamış kuralları alt etme arzusuna dayanan tek bir felsefenin parçalarıdır.