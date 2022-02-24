Nike Air Max BW, otuz yıl önce satışa sunuldu. Avrupa'daki alt kültürlerin estetiğine büyük etki eden bu model, stilleri ve standartları aşarak yer altı hareketleri için bir sembol ve ikon haline geldi. Sokak kültürü, moda ve müzik, kendini ifade ederek ve insanların yargılarına kulak asmayarak yazılmamış kuralları alt etme arzusuna dayanan tek bir felsefenin parçalarıdır.
Hardmetacore adıyla da tanınan Milan'da yaşayan CGI sanatçısı/dijital sanatçı Alessandra Vuillermin, kurallardan sapma kavramının modern örneğini sembolize ediyor. Naba'da grafik tasarım ve sanat yönetimi okuduktan sonra Londra'ya ve ardından Gelecek Tasarımı okumak üzere Prag'a taşındı.
Sanatçı, topluluğun işleyiş ve düzenini sağlayan kurallara uymayarak kesinliğe meydan okuyan "Gabber" estetiğini ve felsefesini bir araya getiren eserler ortaya koyuyor. Geçmişle şimdiki zaman arasında köprü kuran yeni artistik stili, geleceğe bir pencere açıyor. İçgüdüsel, dahice ve biraz da çılgın bir yaratıcılık yolculuğunun sonucu olarak Nike, BW'nin yer altı kökenini ve sneaker kültürünün geleceğini bir araya getiren en son renk grubundaki "Coded Nature" modelini sunuyor.
Orijinal büyük pencereyle köklerine sadık kal. Kauçuk Swoosh'undan şık bilek ve dil kısmı ve delikli ayrıntılarına kadar Nike Air Max BW, neredeyse birebir yorumla geri geliyor. Elektronik dans sahnesiyle özdeşleşen Tinker Hatfield'ın tasarımına bağlı kalan modelde, Max yastıklama, yumuşak köpük orta taban ve rahat file vurgular gibi sevdiğin OG ayrıntılar yer alıyor. Orta tabandaki boyalı çizgi ve uyumlu renk vurguları ise stiline canlılık kazandırıyor. SKU: DM9094-100