Çok fazla ayrıntı var! Bize ayakkabıdaki tüm ayrıntıları anlatıp perde arkasından bilgiler verebilir misin?

"Pekala, ayakkabının bütününe bakacak olursak yazı yansıtmak için parlak renkler ve çok fazla beyaz kullandım. Umarım ayakkabıya baktığında aklına "yaz havası ve mutluluk" geliyordur. Daha derinlemesine incelersek, ızgara dokulu parlak deri alt panel, gittiğimiz köşebaşı dükkanın zemininden ilham aldı.



Parlak renkler ve ayakkabının ortasındaki şerit boyunca uzanan "97P" motifi, köşebaşı dükkanlarındaki meyve ve sebzelerin üzerinde her zaman görebileceğin parlak ve canlı renkli fiyat etiketlerinden ve Air Max 97 ile çalışmamızdan ilham aldı. Dilin üzerindeki "Air 24/7", köşebaşı dükkanların 7/24 açık olmasından geliyor. Arka kısımda "Good Chat" yazıyor. Bu Lauren'in lakabı. Ayakkabıda ondan da bir şeyler olmasını istedim. İlk tanıştığımızda numarasını telefonuma 'Lauren Good Chat' (Hoşsohbet Lauren) olarak kaydetti çünkü gerçekten hoşsohbettir."