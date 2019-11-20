Çok sayıdaki maksimalist Air Max 90 renk gruplarının gölgesinde kalmayan bu model, bataklığı andıran stiliyle farkını ortaya koyuyor. Günlük kullanım için ideal olan bu bataklık stilinin üst kısmında suni hayvan kürkü baskısı, hemen altında ise timsah desenli çamurluk bulunuyor. Taban astarı ve iç tabanda ise kırmızı renk ön planda. Şeffaf dış tabandan parlak kırmızı iç kısım görülebiliyor. Bu havalı AM 90; kauçuk waffle dış taban, dikişli yüzeyler, termoplastik orta taban plakası, olağanüstü hafif ve esnek yastıklamayla 1990'lar koşu kökenine sadık kalıyor. Sokakta bakışları üzerine çekmek ve su birikintileriyle çamurlarda koşmak isteyenler için ideal.