Air Max serisi, 1990 yılında ileriye doğru büyük bir adım attı ve kısa sürede performans koşusu sınırlarını aşan bir silüeti ilk kez satışa sundu. Gençler o silüeti "Air Max 90" adıyla biliyor. Ama tasarım ilk kez satışa sunulduğunda, 1987 tarihli orijinal Air Max'in doğal bir devamı olarak görülmüş ve buna uygun olarak Air Max III adını almıştı.

Bu model, orijinal adı geri döndürürken ayrıntılara verdiği önemle ilk tasarıma yeniden hayat vererek zamana meydan okuyan stili onurlandırıyor. Korunan ayrıntılar arasında orijinal kalıp, kavisli orta taban köpüğü, ayak tarağındaki kapalı Air bölmesi ve yenilenen kauçuk tutuş yapısı bulunuyor. OG Laser Blue renk paletinin kullanıldığı stil, yumuşak ve dayanıklı sentetik deri ve parlak naylon gibi orijinal malzemelerden üretildi. Ayrıca bu model, klasik etiketiyle birlikte OG Air Max kutusunun içinde geliyor.