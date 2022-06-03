₺3.149,90

James Whitner'ın butiği A Ma Maniére, Jordan Markasıyla gerçekleştirdiği ikinci iş birliğinde Air Jordan 2'ye lüks bir yorum getiriyor. Orijinal AJ2 de üretildiği dönemde lüks bir tasarıma sahipti: İtalya'da üretilmişti, sahte kertenkele derisi yüzeyler ve zarif çizgilerle süslenmişti ve üzerinde Swoosh logosu bulunmuyordu. Ama AJ2'nin satışa sunulmasından bu yana geçen 35 yılda lüks anlayışımız değişti ve A Ma Maniére de bu anlayışı yakalayabilmek için hem "Majestelerinden" hem de dünyanın dört bir yanındaki toplulukları ayağa kaldırıp birlik ve hümanizm mesajı verecek bir büyüklük ve mükemmellik hedefinden ilham alan yeni bir tasarım dili geliştirdi. Süslemelerde aşırıya kaçmayan marka, silüetin zarif mirasını bir adım öteye taşıdı.

Kaliteli deri üst kısım ve sahte kertenkele derisi yüzeyleri Sail tonlu boydan boya süet üst kısımla değiştiren A Ma Maniére, AJ2'yi nostaljik bir havaya büründürürken modern lüks dokunuşlardan kaçmadı. OG modeldeki kertenkele derisi baskı ise bu ayakkabıda siyah orta tabanda kullanıldı.

Görünümü tamamlayan güçlü Burgundy vurgular, Majestelerine yaraşır doğal tonuyla asaleti temsil ederken güçlü ve prestijli bir renk kontrastı oluşturuyor. Dikkat çekici, asil görünümlü "Maniére" logosu ise bu özel AJ2 iş birliği modelinin topuğunu kaplayarak stili tamamlıyor.

SKU: DO7216-100