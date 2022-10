₺3.199,90

İlk olarak 1997'de satışa sunulan Air Jordan 12 "Playoffs", o sezonda MJ'in kazandığı en büyük başarılardan bazılarına eşlik etmişti. Finallerin ilk oyununda maçı kazandıran sayısını veya 39 sayılık performansıyla altıncı oyunu kazandırıp takımını şampiyonluğa taşıdığını hatırlıyor musun? Bu anların tümü, bu efsanevi Air Jordan 12 tasarımının geçmişinde saklı. Tamburlanmış deri üst kısmı tamamlayan arka topuk ucu işlemesi, Jordan Markasının bu popüler stilini ayağında taşıyacak olanlara net bir mesaj veriyor: "Quality Inspired By The Greatest Player Ever" (Tüm Zamanların En İyisinden İlham Alan Kalite).

SKU: CT8013-006