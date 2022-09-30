₺1.199,90

Geçmişi yeni bir stille taçlandır. Baştan tasarlanan AJ11 Low, modelin unutulmaz 1996 sezonunda Majesteleri tarafından giyilen en ikonik iki stilini onurlandırıyor: MJ'in normal sezonda giydiği ayakkabının üst kısmında görünen AJ11 "Concord" renk grubu ve playoff döneminde giydiği ayakkabının dış tabanında görülen "Bred" renk grubu.

Farklı silüetleri birleştiren bu "Gym Red" stili yeni bir görünüm sunsa da, Low 11 OG ayrıntılarının hepsini koruyor. Şeffaf kauçuk dış taban, orta taban boyunca uzanan karbon fiber gövde plakası ve ideal bir uyum ve yapı sunan kalıplı taban astarı, MJ'in önderliğinde takımının 72 galibiyet ve dördüncü şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olan orijinal ayakkabının parçası olarak yerini koruyor. AJ11 Low'a özel olan tamamen deri üst kısım ise AJ11 Mid'de görülen kumaş malzemelerin yerini alıyor.

OG havayı zirveye çıkaran bu AJ11 modeli, ayakkabının 1996 lansmanında kullanılan orijinal kutusuyla retro havayı ileriye taşıyan ilk düşük bilekli model olma özelliğini taşıyor. Siyah ve gri Jordan kutusu ilk kez AJ11 "Concord" satışa sunulduğunda görülmüş ve kimsenin tahmin edemediği bir sneaker çılgınlığı başlatmıştı (tabii ki Tinker ve MJ hariç).