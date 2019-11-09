₺869,90

Los Angeles temelli sanatçı Blue the Great ile birlikte tasarlanan bu AJ I, süet ve fitilli üst kısımda ana renklere olan sevgisini yansıtıyor. Topukta ise BTG sanatçı imzası yer alıyor. BTG, sanat kariyerine lisede arkadaşlarının sneaker'larını elde boyayarak başladı ve AJ I'i daha önce kanvas olarak kullandı. Ancak bu seferki tasarım bambaşka.



Çalışmalarında genellikle olduğu gibi her ana renk, yanındaki renkle etkileşime giriyor ve o rengin etkisini artırıyor. Bu özel üretim AJ I modelinde, AJ I hayranlarına tanıdık gelecek kırmızı, siyah ve beyaz renkli süet yüzeyler kullanıldı ve bu tanıdık kombinasyon sayesinde sneaker'ın geri kalanında şık deneyler yapıldı. Bu deneylerin sonucunda ortaya çıkan Royal Blue, Golden Yellow ve Green Suede yüzeyler, sokaklarda dikkatleri üzerine çekecek. Bu AJ I modelinde altı farklı renk olabilir ancak renklerin mükemmel yerleşimi sayesinde tek bir tutarlı tasarım ortaya çıktı.