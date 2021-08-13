Nike SNKRS Web
Nike SNKRS Web

Klasik Stiller

Air Jordan 1 Low

Michael Jordan, maçı getiren sayısıyla North Carolina'ya şampiyonayı kazandırdığı günden beri basketbol dünyasında her zaman ön planda yer aldı. 1985 yılında sahaya orijinal Air Jordan I ile çıkıp lig kurallarını ve rakiplerinin iradesini altüst etti ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki taraftarların hayal dünyasını fethetmeyi başardı.

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