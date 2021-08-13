₺1.659,90

"Üç faktör" kuralını karşılayan bir sneaker'a nadir rastlanır. Bazen üç farklı ses, tek sesten iyidir. Jordan markası, Travis Scott ve Hiroshi Fujiwara'nın Fragment Design markası, Houston'lı rapçi ve Japon tasarımcının geçmişte Jordan markasıyla yaptığı ortak çalışmalara temel oluşturan ünlü Air Jordan 1 modeli üzerinde iş birliği yapmak için bir araya geldi.

Tasarladıkları Air Jordan 1 Low renk grubunda tanıdık renk bloğu tasarımları bulunsa da model, yalnızca Scott ile Fujiwara'nın elinden çıkabilecek özel dokunuşlara sahip. Sail tonlu bağcıklarla uyumlu eskitilmiş orta tabana eşlik eden Military Blue vurgulu topuk, bilek ve iç taban, klasik görünüme yeni bir hava katıyor. Sail tonlu Swoosh ise Scott'ın Air Jordan 1 tasarımlarındaki imzası olarak göze çarpıyor.

Sokakta seni bu sneaker'la görenler, ayakkabını kimin tasarladığını hemen anlayacak: Sol topuktaki Cactus Jack ve sağ topuktaki Fragment Design kabartma logoları, zamana meydan okuyan silüet üzerinde modern bir iz bırakıyor.

SKU: DM7866-140