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Air Force 1

Para-Noise
₺1.299,90

Air Force 1 G-Dragon, soyulduğu zaman gerçeklik ile ütopya arasındaki çizginin bulanıklaştığı dünya vizyonundan ilham alan bir sanat eserini gözler önüne seren boya katmanıyla bu yaklaşımı yansıtıyor.

Miras

Air Force 1

G-Dragon işe Seul'ün Koreli gençleriyle başlıyor ve onları yaratıcı olup özgürce fikir alışverişi yapmaya teşvik ediyor. Gençler yaratıcılık çatısı altında birleştiği zaman onların sanatsal ütopyaya can verecek kültürü oluşturabileceklerine inanıyor.

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