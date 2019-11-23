G-Dragon işe Seul'ün Koreli gençleriyle başlıyor ve onları yaratıcı olup özgürce fikir alışverişi yapmaya teşvik ediyor. Gençler yaratıcılık çatısı altında birleştiği zaman onların sanatsal ütopyaya can verecek kültürü oluşturabileceklerine inanıyor.