Air Force 1
Para-Noise
₺1.299,90
Air Force 1 G-Dragon, soyulduğu zaman gerçeklik ile ütopya arasındaki çizginin bulanıklaştığı dünya vizyonundan ilham alan bir sanat eserini gözler önüne seren boya katmanıyla bu yaklaşımı yansıtıyor.
Miras
Air Force 1
G-Dragon işe Seul'ün Koreli gençleriyle başlıyor ve onları yaratıcı olup özgürce fikir alışverişi yapmaya teşvik ediyor. Gençler yaratıcılık çatısı altında birleştiği zaman onların sanatsal ütopyaya can verecek kültürü oluşturabileceklerine inanıyor.