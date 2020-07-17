Air Force 1, ilk kez satışa sunulduğu 1982'den bu yana sürekli olarak değişen kültürel trendlere rağmen ayakta kalabildi. Ama tasarım, uzun ömrünü sadece estetiğine borçlu değil. Ayakkabının birinci sınıf işçiliği de silüetin dayanıklılığında rol oynadı. Bu özel üretim AF1, silüeti en küçük ayrıntılarına kadar yenileyerek hak ettiği şöhretini onurlandırıyor. Üst kısımdaki tamburlanmış deri, yumuşak süet ve açık dikiş her ayrıntıyı ileriye taşırken topuk ucundaki boyutlu doku, tasarıma zarafet katıyor.