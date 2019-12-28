₺729,90

1982 yılında satışa sunulduğundan beri Nike Air Force 1, sokaklardan sahalara taşındı ve trend bir stilken zaman içinde vazgeçilmez bir stil haline gelerek dünya çapında sokak giyiminin standartlarını belirledi. Onu benimseyen kültürle birlikte gelişen ikonik model Air Force 1, kendine has yapısından ödün vermeden renk, malzeme ve şekil değişikliklerinden geçti.

En yeni model Nike Air Force 1 x Colin Kaepernick, sporcunun sesinden ve True to 7 hikayesinden ilham aldı. Lüks siyah deri üst kısım, siyah beyaz şık ayrıntılar ve yansıtıcı Swoosh ile vurgulandı. Ayakkabı ayrıca Kaepernick'in topuk ucuna işlenmiş portresi, dil kısmındaki kişisel logosu, desenli taban astarı ve yedi numara etiketi gibi bir dizi grafiğe sahip.