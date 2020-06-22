Herkesin bir takımın parçası olduğunu bilmeye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Tek başımızayken bile hepimizin inanç duyabileceği bir gelecek doğrultusunda çalışan bir topluluğun parçası oluruz. BeTrue 2020 koleksiyonu, Nike'ın eski ve yeni ikonlarıyla bu vizyonu yansıtıyor. Bu stiller bir araya geldiğinde ortaya çıkan resim, BeTrue konseptinin hayat bulduğu bir gelecek için yan yana dururken sahip olduğu kuvvetin farkına varan bir topluluğu simgeliyor.

Bu özel AF1 modeli, dokulu bitirişe sahip bembeyaz deri üst kısmı, özel olarak ayarlanmış delik ve şerit ayrıntıları ve pembe bitirişli parlak Swoosh alt yüzeyiyle dikkat çekiyor. AF1, geleneksel bayrak simgesini yansıtmak ve onurun her türlü ifadesine yer açmak için tüm farklı sesleri kapsayan, on renkli bir topuk işareti taşıyor.