₺4.199,90

Alyx'in kurucusu Matthew M. Williams, farklı tasarım çizgilerini klasik Air Force 1'e geri getiriyor. Bu modeli giydiğinde markanın karakteristik Alyx tokası, stiline şık bir hava katıyor. Alyx'in en son Air Force 1 iş birliğinde klasik Kırmızı toka, bant ve Kırmızı Swoosh, tamamen Siyah tasarımda dikkat çekiyor ve rock yıldızlarının lüks stilini andırıyor. Air Force 1'e üst düzey zarafet ve tutku katan bu Alyx iş birliği; kaliteli tamburlanmış deri, cilalanmış bağcıklar ve topuk dolgusunda altın damgalı 1017 Alyx logosuna sahip.

SKU: CQ4018-004