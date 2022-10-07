Portekiz Milli Takım Formaları
İKONUN ARKA PLANI
Portekiz'in futbola duyduğu tutku, ülkenin gençliğinin öne çıkan özelliği olan dirençliliği kadar güçlü.
Bu yeni neslin öz güveninin arkasında asla pes etmemek var. Gençlerin her birinde gözlemleyebileceğin bu tavır yeni Portekiz Milli Takım Formalarının tasarımına ilham kaynağı oldu.
Os Navegadores
Portekiz'in klasik kırmızı forma tasarımı, parçalı yan çizgi ve uyumlu kol ayrıntılarıyla tamamlanıyor.
Çizgili Stil
Göz alıcı beyaz deplasman formasında geleneksel kırmızı ve yeşil renkler, üç kalın çizgide yoğunlaştırıldı. İç saha forması gibi bu stil de tüm bedenlerde sunuluyor.
COVID-19 öncesinde üretildi. Sosyal mesafeyle ilgili mevcut düzenlemeleri yansıtmayabilir.