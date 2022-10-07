The New Portugal Football Jersey

Portekiz Milli Takım Formaları

İKONUN ARKA PLANI

Portekiz'in futbola duyduğu tutku, ülkenin gençliğinin öne çıkan özelliği olan dirençliliği kadar güçlü.

Bu yeni neslin öz güveninin arkasında asla pes etmemek var. Gençlerin her birinde gözlemleyebileceğin bu tavır yeni Portekiz Milli Takım Formalarının tasarımına ilham kaynağı oldu.

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Os Navegadores

Portekiz'in klasik kırmızı forma tasarımı, parçalı yan çizgi ve uyumlu kol ayrıntılarıyla tamamlanıyor.

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The New Portugal Football Jersey

Çizgili Stil

Göz alıcı beyaz deplasman formasında geleneksel kırmızı ve yeşil renkler, üç kalın çizgide yoğunlaştırıldı. İç saha forması gibi bu stil de tüm bedenlerde sunuluyor.

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COVID-19 öncesinde üretildi. Sosyal mesafeyle ilgili mevcut düzenlemeleri yansıtmayabilir.