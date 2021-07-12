วิธีฝึกความแข็งแรงเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ โดยเทรนเนอร์ Ben Bruno

พอดแคสต์ Trained: ออกกำลังกายไม่ไก่กากับ Ben Bruno
การโค้ช
เทรนเนอร์ชื่อดังหลายคนอาจเป็นที่รู้จักเพราะมีท่าบริหารที่สร้างความฮือฮาหรือมีโปรแกรมที่มีแต่กิมมิค แต่นั่นไม่ใช่ Ben Bruno เลย เขามีแนวทางการเรียกเหงื่อในแบบเรียบง่าย มาดูกัน
“Trained” คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
เมื่อชีวิตคนเรามีเรื่องไร้สาระมากพออยู่แล้ว ก็อย่าให้ฟิตเนสเป็นหนึ่งในนั้นเลย วันนี้ Ben Bruno เทรนเนอร์ Nike ผู้เทรนดาราดังมากมายและผู้ที่บอกเล่าเรื่องราวความจริงจะมาเคลียร์ความเข้าใจผิดๆ ที่เรามีกัน อย่าง “เทรนยิ่งมากยิ่งดี” และ “ไม่ต้องมีวันหยุดพัก” เขาพร้อมที่จะช่วยทุกคน (รวมถึง Chelsea Handler และ Justin Timberlake ด้วย) ให้ออกกำลังกายเรียกเหงื่อได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ดีในห้องยกน้ำหนัก สำหรับ Trained ใน Episode นี้ ศิษย์เก่า Columbia และผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็น “พวกติดยิม” จะมาร่วมพูดคุยกับ Ryan Flaherty พิธีกรและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสิทธิภาพของ Nike ว่าอาการตรงหลังที่แย่นั้นช่วยให้เขาหันเข้าสู่วงการเทรนนิ่งได้อย่างไร ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการร่วมงานกับระดับสุดยอดแห่งฮอลลีวูด และทำไมบางคนถึงอยากจะหันหลังให้กับท่าเบอร์ปี (ขอย้ำนะว่าแค่ “บางคน”) นอกจากนี้เขาจะมาเผยวิธีที่ง่ายสุดๆ ที่จะทำให้เราทุกคนแข็งแกร่งในแบบ Bruno Strong ด้วยตัวเอง ทั้งการทำซ้ำท่าบริหารต่างๆ สูตรที่เรียกว่า “KISS” ไปจนถึงมุมมองที่เขามีต่อกฎ 80/20
“ถ้าเกิดว่าคุณกำลังเผชิญกับความโกรธหรือความวิตกกังวล พวกประเภทที่ทำให้รู้สึกกระวนกระวายใจจนอยู่ไม่สุขเนี่ยน่ะนะ ผมว่าการอัดตัวเองให้อ่วมไม่เป็นชิ้นดีในยิมนี่แหละที่จะทำให้รู้สึกดีขึ้นได้หลังทำเสร็จ”
Ben Bruno
Nike Trainer
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Flaherty ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ