ประวัติศาสตร์ของ Tigerbelles โดย Chandra Cheeseborough

พอดแคสต์ Trained: สร้างตำนานกับโค้ช Cheese
การโค้ช
ทีมกรีฑาทีมนี้เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์แห่งวงการกีฬาอย่างแยกไม่ออก มาฟังกันว่าศิษย์เก่าอย่าง Chandra Cheeseborough สานต่อธรรมเนียมของทีมอย่างไรบ้าง
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
Tigerbelle อาจเป็นชื่อที่คนแทบไม่พูดถึงกันแล้ว แต่ทีมกรีฑาหญิงของมหาวิทยาลัย Tennessee State University แห่งนี้คือหนึ่งในสโมสรกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของรัฐ นี่คือทีมคนดำล้วนแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยของโค้ชระดับตำนานอย่าง Ed Temple ได้มีนักกีฬาโอลิมปิกเกิดขึ้น 40 คนและไปคว้าเหรียญกลับมาได้ถึง 23 เหรียญแม้ว่าหลายคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐทางตอนใต้อย่าง Jim Crow ซึ่งเป็นยุคก่อนมีกฎหมาย Title IX ก็ตาม และเมื่อพูดถึงเจ้าลมกรดที่เคยทำลายสถิติมาแล้วของทีม หนึ่งในนั้นคือนักโอลิมปิกเหรียญทองและผู้อำนวยการฝ่ายกรีฑาของมหาวิทยาลัย Tennessee State University นามว่า Chandra Cheeseborough หรือโค้ช Cheese โดยสำหรับ Episode นี้ Chandra จะมาร่วมรายการกับโฮสต์ Jaclyn Byrer เพื่อทบทวนเรื่องราวสมัยที่ยังอยู่ในทีม Tigerbelle และเล่าประสบการณ์ว่าโค้ช Ed Temple ส่งผลต่อชีวิตเธอในฐานะนักกีฬาและโค้ชที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอย่างไร เธอยังเล่าให้เราฟังด้วยถึงความพยายามของเธอในการรักษาประวัติศาสตร์ของสโมสรแห่งนี้ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับนักกีฬาคนอื่นๆ ที่หวังจะฝากผลงานไว้ให้คนได้จดจำเหมือนกัน
"เราโค้ชหัวใจใครไม่ได้ ของแบบนี้ต้องมีเอง และฉันโอเคกว่าถ้าจะโค้ชให้คนที่มีหัวใจแข็งแกร่งมาก ซึ่งยังไงก็จะชนะคนมีพรสวรรค์ได้อยู่แล้วไม่วันใดก็วันหนึ่ง"
Chandra Cheeseborough
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกรีฑาของมหาวิทยาลัย Tennessee State University และทีม Tigerbelle
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ