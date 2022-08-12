สบายๆ แต่สไตล์เหนือระดับ
แต่งสไตล์โดย Sabrina Ionescu
Sabrina Ionescu ขึ้นชื่อเรื่องความหนักหน่วงและชื่นชอบการแข่งขันเมื่ออยู่ในคอร์ท เธอมีวินัยเคร่งครัดมากและขวนขวายพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม สไตล์ส่วนตัวของดาว WNBA คนนี้ก็เผยให้เห็น Sabrina ในมุมที่อ่อนโยนและผ่อนคลายขึ้น เป็นคนที่ใช้ชีวิตสไตล์ชิลๆ และไม่กลัวการใส่ชุดซ้อมกีฬาเพื่อสร้างสไตล์ที่โดดเด่น
สำหรับ Sabrina ความสบายสำคัญที่สุด เธอพูดถึงสไตล์ประจำวันของเธอว่าเป็นแบบลำลอง ไม่ต้องเยอะ ด้วยชิ้นพื้นฐานอย่างเสื้อยืดสีขาวก็แต่งสไตล์ได้ไม่รู้จบแล้ว ส่วนรองเท้าละก็ "Air Max เป็นสนีกเกอร์คู่เก่งของฉัน เป็นคู่ที่ใส่กับอะไรก็เข้าได้หมดเลย"
"ฉันยังใส่ชุดซ้อมกีฬาของ Nike ที่ใส่เดินทางจากโอเรกอนอยู่เลย ชุดนี้เป็นชุดในดวงใจเลยละ"
Sabrina Ionescu
Sabrina รู้สึกมั่นใจสุดๆ เมื่อใส่กางเกงซ้อมกีฬาตัวที่ใส่สบายที่สุดของเธอ แล้วจับคู่กับไอเท็มที่เข้ารูปและมีทรงขึ้นหน่อย เพื่อให้ได้การผสมผสานขั้นสุดของความสบายและสไตล์ลำลอง
เพื่ออัพลุคขึ้นไปอีกขั้น เธอผสมผสานผ้ากับเท็กซ์เจอร์ต่างๆ และเลือกเสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์สีดำเพื่อเพิ่มความชิคในทันที
เมื่อพูดถึงสี Sabrina ยึดสีโทนกลางเป็นหลักโดยเลือกเฉดสีโทนอ่อนให้เข้ากับไอเท็มพื้นฐานสีขาวดำ "ฉันไม่ค่อยชอบสีสว่างจัดจ้า ฉันชอบสีพาสเทลเบาๆ ที่จริงแล้วสีชมพูอ่อนเป็นสีโปรดเลย"
ส่วนไอเท็มเดียวที่เธอขอผ่านคือ "ยีนส์ค่ะ" เธอกล่าว "เพราะใส่ไม่ค่อยสบาย ฉันชอบใส่กางเกงซ้อมกีฬามากกว่า ทัศนคติสมกับเป็นนักกีฬาจริงๆ เลย" เธอพูดขำๆ
แอบดูไอเท็มสบายๆ ที่ Sabrina เลือก และเลือกซื้อสไตล์ของเธอเลย