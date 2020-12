การลดความเครียดช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้

วิธีทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

มาทบทวนวิชาชีววิทยากันหน่อย ระบบภูมิคุ้มกันคือเครือข่ายอันซับซ้อนของเซลล์และโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแรกและแนวป้องกันที่ดีที่สุดของร่างกายในการต่อต้านต่อเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นอันตราย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบภูมิคุ้มกัน เราต้องเน้นไปที่เรื่องความแข็งแรงสมบูรณ์ในด้านอื่นๆ อย่างในกรณีนี้คือสุขภาพจิต ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อเครือข่ายของระบบภูมิคุ้มกัน



เนื่องจากสมองและร่างกายเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด จิตใจที่ว้าวุ่นอาจเป็นภัยต่อส่วนอื่นๆ ของคุณได้ “อวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมด เช่น ต่อมน้ำเหลือง ม้าม หรือต่อมไทมัส มีการเชื่อมต่อกันด้วยเส้นประสาทที่มาจากก้านสมองและลงมาตามไขสันหลัง” Esther M. Sternberg, MD ผู้อำนวยการวิจัยที่ศูนย์วิจัย Andrew Weil Center for Integrative Medicine และผู้เขียนหนังสือ “The Balance Within: The Science Connecting Health and Emotions” กล่าว เมื่อคุณเครียด “สารเคมีที่หลั่งออกมาจากเส้นประสาทเหล่านี้จะไปกดประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันลง”