แกนกลางลำตัวที่แข็งแรงช่วยป้องกันปัญหาและอาการเจ็บปวดเหล่านั้นได้ และจากงานวิจัย ความแข็งแรงนี้อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งให้คุณได้เช่นกัน โดยในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Strength and Conditioning Research มีข้อมูลปรากฏว่าการฝึกความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวอย่างสม่ำเสมอนั้นทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นได้ ขณะที่งานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS One พบว่าการฝึกดังกล่าวช่วยเพิ่มความอดทน รวมถึงการประหยัดพลังงานในการวิ่ง หรือก็คือคุณวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน



เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ลองนึกภาพนักวิ่งคนหนึ่งอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการวิ่งระยะไกล แล้ววิ่งไปจนถึงจุดสุดท้าย โอกาสที่จะเกิดขึ้นคือ ฟอร์มของนักวิ่งคนนั้นจะย่ำแย่ลงในระยะทางช่วงท้ายๆ การมีแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสภาพย่ำแย่นั้นและพาคุณวิ่งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ “ยิ่งคุณแข็งแรงมากเท่าใด คุณยิ่งต้านทานอาการอ่อนล้าได้มากขึ้นเท่านั้น” Hamilton กล่าว



โชคดีที่การสร้างความแข็งแรงให้กับแกนกลางลำตัวนั้นเรียบง่ายพอจะนำไปปรับใช้กับการเทรนนิ่งได้ ท่าหลายๆ ท่าเป็นท่าที่ทำได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่การฝึกให้หนักและนานพอจะท้าทายกล้ามเนื้อของคุณโดยยังไม่เสียฟอร์มที่ดีไป Hamilton กล่าว ซึ่งการฝึกดังกล่าวจะง่ายขึ้นหากทำในวันที่ไม่ได้ซ้อมวิ่งหนักๆ “ฉันพยายามให้นักกีฬาของฉันฝึกความแข็งแรงในลักษณะนี้ 3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นอย่างมากค่ะ” เธอกล่าว “การฝึกไม่จำเป็นต้องซับซ้อนอะไรมาก แต่ถ้าการเคลื่อนไหวในหนึ่งท่าทำให้คุณบริหารกล้ามเนื้อหลายกลุ่มไปพร้อมกันได้ แบบนั้นถือว่าใช้ได้เลยค่ะ”