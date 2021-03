ถามโค้ช: “ฉันจะแก้นิสัยชอบแก้ตัวได้อย่างไร”

Nikki Fargas เป็นหัวหน้าโค้ชทีมบาสเก็ตบอลหญิงที่ Louisiana State University ก่อนหน้านี้เธอเป็นหัวหน้าโค้ชที่ได้สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่เอาไว้ที่ UCLA รวมถึงเป็นผู้ช่วยโค้ชฝีมือเยี่ยมของเทนเนสซีและ University of Virginia และก่อนที่จะเปลี่ยนนามสกุลจาก Caldwell เป็น Fargas เธอคือผู้เล่นไร้เทียมทานของเทนเนสซี ผู้ที่นำทีม Lady Vols ไปสู่ตำแหน่งแชมป์ NCAA และแชมป์ SEC ในฤดูกาลปกติ 2 ครั้ง นอกจากนี้ Fargas ยังสนใจเรื่องการกุศลและการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งทุกคนรู้ดีในความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเธอ โดยเธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่รณรงค์การรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม Champions for a Cause