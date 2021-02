วิธีมีแรงจูงใจอยู่เสมอเพื่อฝึกฝนที่บ้าน

Joni Taylor เป็นหัวหน้าโค้ชบาสเก็ตบอลหญิงที่ University of Georgia เธอได้รับรางวัล Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach of the Year ประจำปี 2016 ผลงานการโค้ชที่น่าประทับใจของเธอมีทั้งการเป็นโค้ชช่วงหนึ่งให้กับทีมมหาวิทยาลัยอย่าง LSU, Alabama, Louisiana Tech และ Troy University เป็นผู้เล่นตัวเด่นประจำทีมมหาวิทยาลัย University of Alabama ด้วยสถิติ 716 แต้ม 555 รีบาวด์ และ 103 บล็อก เคยเป็นอันดับ 4 ในกลุ่มหัวกะทิของโรงเรียนและพาทีม Tide เข้าแข่งขัน 2 ครั้งในทัวร์นาเมนต์ NCAA และอีก 2 ครั้งใน WNIT นอกจากนี้ Taylor ยังได้รับรางวัลมากมายที่การันตีถึงความทุ่มเทของเธอต่อการทำงานบริการชุมชน