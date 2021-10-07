วิธีทำให้เด็กๆ เล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดย Jim Taylor นักจิตวิทยาการกีฬา

พอดแคสต์ Trained: เลี้ยงลูกให้เป็นนักกีฬาอย่างถูกทางกับ Dr Jim Taylor
การโค้ช
Dr Jim Taylor นักจิตวิทยาการกีฬากล่าวว่า คุณเลี้ยงลูกให้เป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดไม่ได้ แต่มอบชีวิตที่สนุกและแอ็คทีฟให้พวกเธอได้
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
เด็กที่เติบโตมาเป็นนักกีฬามืออาชีพมีน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ แต่ Jim Taylor, PhD นักจิตวิทยาการกีฬาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงเด็ก กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับกีฬานั้นไม่ใช่เพื่อให้ทุกคนโตเป็น Serena หรือ LeBron คนต่อไป แต่เป็นการให้เครื่องมือด้านจิตใจเพื่อให้เด็กๆ มีสุขภาพดี มีความสุข และประสบความสำเร็จไปตลอดชีวิต สำหรับพอดแคสต์ Trained ใน Episode นี้ อดีตนักสกีอัลไพน์ร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer เพื่อเจาะลึกถึงข้อดีของกีฬาในเยาวชนและแบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่พ่อแม่ทำได้เพื่อให้ลูกๆ ได้มีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เขาบอกว่า เคล็ดลับคือการสร้างประสบการณ์ด้านกีฬาทางบวกและไม่คล้อยตาม “กลุ่มอุตสาหกรรมด้านกีฬาเยาวชน” นอกจากนี้เขายังเล่าถึงประสบการณ์ในฐานะคุณพ่อที่มีลูกสาว 2 คนเป็นนักกีฬา พร้อมลงลึกถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นกีฬาของเด็กหญิง และระบุวิธีต่างๆ ที่เราแต่ละคนสามารถทำได้เพื่อลบช่องว่างระหว่างเพศให้หายไป
“กีฬาสร้างเกราะให้ครับ กีฬาเปลี่ยนเป้าหมายของเด็กๆ เปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อความหมายของการเป็นเด็กหญิง เป็นผู้หญิง หรือเป็นเพศหญิง กีฬาสอนให้พวกเธอกล้าคิดกล้าทำและยืนหยัดในความคิดของตน”
Jim Taylor
PhD นักจิตวิทยาการกีฬาและผู้เขียนหนังสือ Raising Young Athletes
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ