ฉันควรพักระหว่างการออกกำลังกายหรือไม่

ไปอย่างสบายแบบไม่สะดุด

ระหว่างการออกกำลังกายสร้างความทนทาน อย่างวิ่งหรือปั่นจักรยานในระดับสม่ำเสมอ การฟื้นกำลังระหว่างออกกำลังกายจะช่วยทานอาการที่เรียกว่า หัวใจเลื่อนลอย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจเต้นแรงขึ้นทีละน้อยแม้การออกกำลังกายของคุณจะไม่ได้เข้มข้นขึ้น “ส่วนนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายประเภทนี้เป็นหลักเพราะคุณจะเสียน้ำได้ง่ายกว่า” กล่าวโดย ดร. Todd Buckingham นักสรีรศาสตร์การออกกำลังกายจากเมืองแกรนด์แรพิดส์ รัฐมิชิแกน หากไม่มีการดื่มน้ำอย่างเหมาะสม หัวใจของคุณอาจสูบฉีดเลือดน้อยลงในแต่ละครั้งที่เต้น เขากล่าว ซึ่งหมายความว่าหัวใจต้องเต้นถี่ขึ้นเพื่อให้เลือดและออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อได้เพียงพอ ซึ่งจะทำให้กิจกรรมของคุณรู้สึกว่าหนักกว่าความเป็นจริง การหยุด “พัก” สั้นๆ ระหว่างวิ่งหรือปั่น (ให้นานประมาณ 1 ถึง 2 นาทีและหยุดทุก 8 หรือ 9 นาทีระหว่างออกกำลังกายที่นานกว่าชั่วโมงก็ถือว่าเพียงพอตามปกติ) จะลดอัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราความพยายามที่คุณรับรู้อีกด้วย เขากล่าว ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ในที่สุดคุณอาจวิ่งได้ไกลยิ่งขึ้นหรือคงระดับเพซที่เร็วกว่าได้



หากคุณวิ่ง การเพิ่มการฟื้นกำลังระหว่างออกกำลังกายที่ชัดเจนที่สุดคือการเดินช้าๆ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน “Journal of Science and Medicine in Sport” พบว่าผู้ที่วิ่งมาราธอนเป็นครั้งแรกที่เพิ่มช่วงเดิน 1 นาทีระหว่างวิ่งรายงานว่ากล้ามเนื้อเจ็บปวดน้อยลงและเมื่อยล้าน้อยลงหลังจากนั้น และถึงเส้นชัยในเวลาเดียวกันกับคนที่วิ่งแบบไม่หยุดพักเลย