One Box ของ Nike ช่วยลดบรรจุภัณฑ์ลงได้ครึ่งหนึ่ง

ทั้งหมดนี้หมายความว่า One Box จะมาแทนกล่องรองเท้าที่มีอยู่ทั้งหมดหรือเปล่า คำตอบคือไม่ใช่ในทันที ในปีนี้มีการจัดส่งสินค้านับหลายล้านกล่องและคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นจากการทดสอบและการขัดเกลาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเท่านั้น "แม้ว่าจะเป็นสเกลใหญ่ แต่เรายังคงอยู่ในขั้นนำร่อง" Erica กล่าว "มีโอกาสที่ One Box จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งเรื่องรูปร่างลักษณะ วัตถุประสงค์การใช้งาน และจำนวนกล่องที่เราจะประหยัดไปได้"



และเช่นเดียวกับที่ Space Hippie เป็นแรงบันดาลใจให้กับกล่องที่พลิกวงการใบนี้ One Box ก็จุดประกายไอเดียใหม่ๆ ในการเปลี่ยนแนวทางของบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การลดปริมาณกระดาษที่ใช้ยัดอยู่ในปลายเท้าของรองเท้า หรือการเลิกใช้ถุงพลาสติกที่ไว้ใส่เครื่องแต่งกายแต่ละชิ้น



Rich เสริมว่าทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้น หรือก็คือการผลักดันโดยรวมของ Nike ในการลดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ซึ่งเป็นความพยายามที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง