One Box ของ Nike ช่วยลดบรรจุภัณฑ์ลงได้ครึ่งหนึ่ง

การจัดส่งแบบพิเศษ: วิธีการที่ One Box ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ลงครึ่งหนึ่ง
นวัตกรรม
เรียนรู้ว่าทีมบรรจุภัณฑ์ของ Nike บอกลากล่อง 2 ชั้นเพื่อช่วยลดขยะเหลือทิ้งและปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยของกล่องรองเท้าอย่างไร
Move to Zero ขอนำเสนอ: การเดินทางของ Nike สู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เป็นศูนย์เพื่อช่วยปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬา
"บางครั้งบรรจุภัณฑ์อาจเป็นสิ่งที่คนคิดถึงเป็นอันดับท้ายๆ" Rich Hastings กล่าว เขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการดีไซน์กล่องรองเท้าออกแบบพิเศษของ Nike มาเป็นเวลากว่า 20 ปี "แต่สิ่งที่ผู้คนอาจไม่ตระหนักก็คือบรรจุภัณฑ์สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก"
คุณก็คงอาจสังเกตเห็นผลกระทบนั้นตอนที่รองเท้าที่ซื้อทางออนไลน์มาส่งในกล่องรองเท้าที่อยู่ในกล่องอีกใบอีกที "เรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะทำให้กล่องรุ่นที่เรามีอยู่ดียิ่งขึ้น" เขากล่าว
Rich และทีมมีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นเมื่อพวกเขาเตรียมงานเพื่อเปิดตัว Space Hippie ในปี 2020 ซึ่งเป็นไลน์รองเท้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 25 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ตามน้ำหนัก จึงจำเป็นต้องกล้าใช้กล่องที่ส่งผลกระทบต่ำเพื่อให้เข้ากับดีไซน์รองเท้าที่มุ่งเน้นไปที่อนาคต
Rich Hastings ช่วยทำให้ One Box สำเร็จขึ้นมาจริงหลังจากทำงานสร้างสรรค์กล่องของ Space Hippie (รูปกลาง)
ซึ่งเป็นการเลิกใช้กล่องในกล่องแบบที่เราคุ้นเคย
"Space Hippie คือจุดเริ่มต้น" Erica Swanson จากฝ่ายปฏิบัติการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกล่าว "เราต้องการระบบล้ำนวัตกรรมที่จัดส่งรองเท้าในกล่องของตัวเองเลย แทนที่จะจัดส่งกล่องในกล่องอีกใบหนึ่ง"
ดังนั้นเมื่อลูกค้าซื้อรองเท้า 1 คู่ทางออนไลน์ ก็จะช่วยกำจัดกล่องทั้งใบออกจากคำสั่งซื้อ รวมถึงถังขยะรีไซเคิลของแต่ละคนด้วย ฟังดูง่ายแต่ก็เหมือนกับแนวคิดระดับแนวหน้าของวงการใดๆ ที่ต้องอาศัยการทุ่มเททำงานหนักเพื่อทำให้เกิดผลจริง
ทดสอบและเรียนรู้
"เดิมทีเราตั้งใจเปิดตัวกล่องแบบใหม่นี้ในจำนวนจำกัด เลยพูดกันว่า 'มากล้าเสี่ยงและลองทำสิ่งที่เราเองไม่แน่ใจว่าจะได้ผลกันดีกว่า'" Rich เล่าถึงคอลเลกชันรองเท้าผ้าใบที่จัดส่งในกล่องรองเท้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าของรุ่นตัวเอง
"แต่รองเท้ารุ่นนั้นขายดีมาก เราเลยต้องเร่งเครื่องทำกล่องเพิ่มขึ้น เราได้รับคำติชมมากมายว่ากล่องนี้ไม่ทนทานพอที่จะรับมือกับการขนส่งที่สมบุกสมบัน เราจึงต้องทำการปรับปรุงกล่องตามข้อคิดที่ได้เรียนรู้มา"
Erica Swanson ช่วยยกระดับ Nike ไปอีกขั้นด้วย One Box "เราเรียนรู้มาว่าลูกค้า 86 เปอร์เซ็นต์
บอกว่าต้องการร่วมงานกับแบรนด์ที่ทำให้พวกเขาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น" Erica กล่าว "และด้วย One Box เราจึงตอบสนองความต้องการตรงจุดนี้ได้"
Rich และทีมได้ทำการทดสอบด้านวิศวกรรมหลายต่อหลายชุด เช่นการทดสอบการกระแทกที่ทำให้กล่องเสียหาย เพื่อให้มั่นใจว่ากล่องจะคงสภาพดีตลอดการเดินทางไปจนถึงประตูบ้านของลูกค้า การทดสอบเหล่านี้ช่วยให้ทีมสร้างกล่องที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีก และพิสูจน์ให้เห็นว่าดีไซน์กล่องนี้สามารถใช้งานได้ในวงกว้างขึ้นอีกมาก
ผลลัพธ์ที่ได้จากการใฝ่ฝันและการทดสอบครั้งใหญ่ก็คือ Nike One Box นั่นเอง ดีไซน์ในปัจจุบันนี้สามารถใส่รองเท้าเกือบทุกรุ่นของ Nike ได้ และแม้อาจดูแตกต่างจากกล่องที่ใช้กันแต่เริ่มแรก กล่องทั้ง 2 แบบก็มีความตั้งใจเดียวกัน นั่นคือการลดปริมาณขยะเหลือทิ้ง
การจัดส่งรองเท้าในกล่องรองเท้าของตัวเองและเลิกใช้กล่องใบนอก (รวมถึงบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ) จะช่วยสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม One Box จะลดปริมาณขยะได้ถึง 51 เปอร์เซ็นต์สำหรับคำสั่งซื้อทางออนไลน์รายการเดียว ไม่ว่ารองเท้าในกล่องจะเป็นรุ่นใด
เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม One Box
จะลดปริมาณขยะได้ถึง 51 เปอร์เซ็นต์
สำหรับคำสั่งซื้อทางออนไลน์รายการเดียว
ไม่ว่ารองเท้าในกล่องจะเป็นรุ่นใด
เราจะเปลี่ยนกล่อง 1 ใบให้เป็นสุดยอดนวัตกรรมได้อย่างไร ตามคำกล่าวของ Chris Conklin ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการใส่ใจในรายละเอียด
น้อยแต่มาก
"ทีมของเราได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ความสำคัญกับวิธีที่ลูกค้าจะมีปฏิสัมพันธ์กับกล่อง" Chris Conklin จากทีมออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่าว
สำรวจดูผลที่ได้จากการทำงานที่มีรายละเอียดยิบย่อยมากมายนี้:
- ด้านนอกที่พรางตา
เมื่อมองจากไกลๆ One Box อาจดูธรรมดาจนน่าผิดหวังไปหน่อย แต่นั่นคือจุดประสงค์เลย "นี่คือกลยุทธ์ที่เราเลือกใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย" Chris พูดคุยถึงดีไซน์แบบไร้โลโก้ "เราไม่ต้องการกล่องที่ป่าวประกาศว่ามีรองเท้าคู่ใหม่วางอยู่หน้าบ้านนี้"
- การคืนสินค้าโดยไม่ต้องใช้เทป
ฝาปิดกล่องจะยึดด้วยแถบกาวเพื่อลดการสิ้นเปลืองเทป แต่บางครั้งก็ไม่ได้ผลไปเสียทุกเรื่อง ทีมจึงตระหนักว่ายังต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีที่นักช้อปจะจัดการกับการคืนสินค้าด้วย นั่นคือเหตุผลที่ทีมได้เพิ่มแถบกาวเส้นที่ 2 ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าปิดผนึกกล่องใหม่และส่งคืนรองเท้าได้
- กราฟิกไร้รอยเปื้อน
"เราลองใช้สีต่างๆ สำหรับกราฟิกด้านในกล่อง" Chris กล่าว "แต่เมื่อเราสังเกตเห็นรอยหมึกเปื้อนบนพื้นรองเท้าชั้นกลางสีขาว เราเลยเปลี่ยนมาใช้สีขาวเพื่อรักษาสินค้าให้มีสภาพดีที่สุด"
และการที่เราใช้หมึกสีขาวก็ยังคงเป็นไปตามพันธกิจโดยรวมในการลดปริมาณของเสีย "เราคิดถึงการใช้น้ำในกระบวนการพิมพ์" Chris กล่าว "เราอยากให้ดีไซน์ของกล่องออกมามินิมอลพอเพื่อที่จะลดผลกระทบโดยรวมต่อสิ่งแวดล้อมได้"
หาก One Box โผล่มาที่หน้าประตูบ้าน ลูกค้าจะเห็นคุณสมบัติเหล่านี้ได้ชัดเจนในชุดคอมโบกล่องรองเท้าผสมกล่องจัดส่งนี้ ทั้งยังอาจเห็นรอยขีดข่วนสัก 1 หรือ 2 รอย "คิดเสียว่าเป็นสิ่งย้ำเตือนว่าคุณได้ช่วยขจัดกล่องอีกใบจากถังขยะรีไซเคิล" Erica เสนอ
อนาคตของกล่องรองเท้า
ทั้งหมดนี้หมายความว่า One Box จะมาแทนกล่องรองเท้าที่มีอยู่ทั้งหมดหรือเปล่า คำตอบคือไม่ใช่ในทันที ในปีนี้มีการจัดส่งสินค้านับหลายล้านกล่องและคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นจากการทดสอบและการขัดเกลาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเท่านั้น "แม้ว่าจะเป็นสเกลใหญ่ แต่เรายังคงอยู่ในขั้นนำร่อง" Erica กล่าว "มีโอกาสที่ One Box จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งเรื่องรูปร่างลักษณะ วัตถุประสงค์การใช้งาน และจำนวนกล่องที่เราจะประหยัดไปได้"
และเช่นเดียวกับที่ Space Hippie เป็นแรงบันดาลใจให้กับกล่องที่พลิกวงการใบนี้ One Box ก็จุดประกายไอเดียใหม่ๆ ในการเปลี่ยนแนวทางของบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การลดปริมาณกระดาษที่ใช้ยัดอยู่ในปลายเท้าของรองเท้า หรือการเลิกใช้ถุงพลาสติกที่ไว้ใส่เครื่องแต่งกายแต่ละชิ้น
Rich เสริมว่าทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้น หรือก็คือการผลักดันโดยรวมของ Nike ในการลดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ซึ่งเป็นความพยายามที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
"เราเป็นผู้นำในวงการนี้ แต่นี่เพิ่งเริ่มต้น"
Erica Swanson
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
"เราเป็นผู้นำในวงการนี้
แต่นี่เพิ่งเริ่มต้น"
Erica Swanson
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปดูได้ที่ Nike.com/Sustainability เพื่อติดตามการเดินทางของพวกเราแต่ละก้าว แล้วร่วมกันค้นพบเส้นทางใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย Move to Zero สู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เป็นศูนย์ด้วยกัน
ภาพถ่ายโดย Ariel Fisher
เรียบเรียงโดย Rebecca Coolidge