ไม่เคยหยุดสร้างแรงบันดาลใจ: ปฏิวัติการโฆษณา

ในฐานะนักสเก็ตบอร์ดอาชีพอายุน้อยที่สุดที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้อย่าง Sky Brown เธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ทั้งเจเนอเรชันหันมาสนใจกีฬา เราคิดว่า "Who Said Woman Was Not Meant to Fly" เป็นโฆษณาดังตัวหนึ่งของเราที่พอนำมารีมิกซ์ให้เข้ากับตัวตนของ Sky แล้วออกมาดูดีมาก เพราะท้องฟ้าคือที่ที่ Sky อยู่ และอย่างที่ชื่อ Sky (ท้องฟ้า) แฝงนัยยะเอาไว้ ตัวตนของเธอคือตัวตนที่กำลังสร้างพลังให้เจเนอเรชันถัดไป