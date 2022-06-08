ไม่เคยหยุดท้าทายขนบเดิมๆ: Circa 72

ไม่เคยหยุดท้าทายกรอบคิดเดิมๆ
Department of Nike Archives
ชื่อเสียงของเราสร้างขึ้นจากการท้าทายวิถีแบบเดิมๆ ซึ่ง Nike Circa 72 คอลเลกชันล่าสุดของเราก็ได้ปรับโฉมนวัตกรรมในอดีตเพื่อเจเนอเรชันในอนาคต
สุดยอดสินค้าไอคอนิกของเรามีเอกลักษณ์ที่ส่งออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งความอเนกประสงค์ของ Windrunner การซัพพอร์ตที่ดีของสปอร์ตบรา Swoosh และสีสันสดใสของ Waffle One แต่ละชิ้นล้วนเป็นภาพจำของใครหลายคนตลอดมา และพร้อมที่จะถูกดึงออกจากตู้เมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาต้องโชว์สไตล์
แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรก สินค้าแต่ละชิ้นเริ่มต้นจากไอเดียที่ค่อนข้างแหวกแนว ไอเดียที่สะท้อนว่าเรากล้าเดินในเส้นทางใหม่ ซึ่งคอลเลกชัน Circa 72 จะมาเป็นตัวเฉลิมฉลองความกล้าหาญและนวัตกรรมดังกล่าว และสินค้าไอคอนิกของ Nike ที่ผ่านการรังสรรค์มาตลอด 50 ปีจะได้รับการปรับโฉมใหม่เพื่อนักกีฬาเจเนอเรชันถัดไปผ่านคอลเลกชัน Circa 72 นี้เช่นกัน
ปี 1978 ภาพสเก็ตช์ของ Windrunner รุ่นดั้งเดิมโดย Diane Katz
ปี 1979 Windrunner ผู้หญิงรุ่นดั้งเดิม (ไม่มีวางจำหน่าย)
ปี 1976 เปิดตัวโลโก้ "Baby Teeth"
ปี 2022 เสื้อยืดทรงหลวม Nike Sportswear ผู้หญิง
ปี 1976 โลโก้ "Baby Teeth" โดย Geoff Hollister
ปี 1978 ภาพสเก็ตช์ของ Windrunner รุ่นดั้งเดิมโดย Diane Katz
ปี 1979 Windrunner ผู้หญิงรุ่นดั้งเดิม (ไม่มีวางจำหน่าย)
ปี 1976 เปิดตัวโลโก้ "Baby Teeth"
ปี 2022 เสื้อยืดทรงหลวม Nike Sportswear ผู้หญิง
ปี 1976 โลโก้ "Baby Teeth" โดย Geoff Hollister
ยกตัวอย่าง Windrunner ผลงานเครื่องแต่งกายที่ดีไซน์มาเพื่อรับมือวันฝนตกหนักสำหรับนักวิ่งในพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ระหว่างช่วงซ้อมนอกฤดูกาล แม้ Windrunner ตัวแรกจะถูกรังสรรค์ขึ้นในปี 1978 โดย Diane Katz ดีไซเนอร์เครื่องแต่งกายมืออาชีพคนแรกของ Nike และ Geoff Hollister พนักงานคนที่ 3 ของ Nike แต่ในตอนนั้นสินค้าที่เรียกว่าแอ็คทีฟแวร์ยังแทบไม่มีตัวตนอยู่เลยด้วยซ้ำ Katz เพียงมองไปยังเนื้อผ้าทนสภาพอากาศของชุดเล่นสกีแล้วเกิดจินตนาการขึ้นมา หลังจากนั้นเธอก็เริ่มสร้างผลงานที่มีการใช้นวัตกรรมร่วมเข้ามา
กระบวนการนับว่าเป็นปริศนามาก ทุกคนต่างสงสัยว่าผ้าที่มาจากสิ่งทอทางเทคนิคและผลิตด้วยวิธีการดั้งเดิมนั้น Katz นำมาปรับให้มันขยับได้ ระบายอากาศได้ และเหมาะสำหรับการวิ่งทั้งยาวและสั้นได้อย่างไร แล้วเจ้าไอเดียทั้งหลายดูไม่น่าจะเข้ากันได้นี้ เธอสามารถนำมาสร้างเป็นผลงานดีไซน์ที่ออกมาน่าสนใจได้อย่างไร ความทุ่มเทอย่างไม่หยุดหย่อนและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเธอในการพัฒนาต้นแบบเสื้อแจ็คเก็ต ทำให้ในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นซิลลูเอทที่มีหน้าตาเหมือนที่ทุกคนรู้จักในวันนี้
งานของ Katz กับ Hollister เป็นอันเสร็จสิ้น ทว่า Windrunner ก็ยังไม่ผ่านการอนุมัติในทันที เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้กลายเป็นผลงานการร่วมงานกันครั้งแรกระหว่างบริษัทกับดีไซเนอร์ผู้มีประสบการณ์ในสินค้าแอ็คทีฟแวร์ ซึ่งบริษัทก็ได้เก็บรายละเอียดของเสื้อแจ็คเก็ตไว้อย่างถี่ถ้วนและไม่สนว่ามันจะเล็กยิบย่อยแค่ไหน
ตอนนี้หลายคนอาจจะเชื่อได้ยากว่า Windrunner เคยเป็นผลงานเครื่องแต่งกายที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน หนำซ้ำยังเคยผ่านช่วงที่เป็นประเด็นถกเถียงมาด้วย แต่นั่นแหละคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้น Nike คือแบรนด์ที่ทำลายขนบเดิมๆ มาตลอดหลายปีผ่านไลน์สินค้ารองเท้าและเครื่องแต่งกาย และยังคงทำต่อไปเพื่อจุดประกายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
คอลเลกชัน Circa 72 ประกอบด้วยสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่บอกเล่าประวัติศาสตร์แห่งการทดสอบขีดจำกัดนี้ ประวัติศาสตร์ของสินค้าสไตล์วิ่งลู่ที่ชวนให้นึกถึงสีและลวดลายจากยุคแรกสุดของเราในโอเรกอน โดยที่สินค้าหลักๆ เช่น เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ตวอร์ม หรือสปอร์ตบราที่อยู่ในไลน์สินค้า จะมีลายตัวอักษรแบบลงบล็อกสไตล์ "Baby Teeth" ของ Geoff Hollister ซึ่งเป็นการย้อนอดีตกลับสู่ไอเดียฉีกขนบที่พา Nike มาพบจุดยืนของตัวเอง
นี่คือตำนานที่บอกเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับคอลเลกชัน Circa 72 และเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ยืนยันของประวัติศาสตร์แห่งการประดิษฐ์คิดค้นของ Nike ผลงานทั้งหมดล้วนสื่อถึงไอเดียที่ยิ่งใหญ่ ความฝันที่ยังคงก้องกังวานใน 50 ปีให้หลัง และสินค้า Circa 72 แต่ละชิ้นคือการยกย่องให้กับอดีต พร้อมปรับโฉมและปรับโครงสร้างใหม่เพื่ออนาคต