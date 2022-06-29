DeMar DeRozan ผู้เล่น NBA พูดคุยเกี่ยวกับการหยุดตีตราว่าความเจ็บป่วยทางจิตเป็นเรื่องน่าอาย

พอดแคสต์ Trained: พูดความจริงในใจกับ DeMar DeRozan
การโค้ช
เมื่อความทุกข์ของ DeMar DeRozan มีมากจนเกินที่จิตใจจะรับไหว สิ่งนี้สามารถแก้ปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาและสุขภาพจิตได้ ทำอย่างไรมาฟังกัน
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018 DeMar DeRozan ดาราบาส NBA ทำให้คนทั้งโลกต้องช็อคจากการเขียนทวีตของเขาว่า “โรคซึมเศร้าชนะผมแล้ว” เขาอาจโพสต์จากอารมณ์ชั่ววูบโดยไม่ได้คิดอะไรมาก แต่ข้อความนี้กลับสร้างผลกระทบอย่างมากต่อปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาและสุขภาพจิต ใน Episode นี้ DeMar มาร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer เพื่อบอกกับเราว่าการมีภาวะซึมเศร้าช่วยให้เขารู้สึกโล่งและส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตมากขึ้นอย่างไร นอกจากนี้ เขายังแบ่งปันบทเรียนที่ได้รับมาอย่างยากลำบากในช่วงวัยเด็กและเปิดอกคุยเกี่ยวกับการยอมรับความพ่ายแพ้ในการแข่งขันและในการสูญเสียคุณพ่อ DeMar เต็มใจที่จะอ่อนแอ และนั่นทำให้เขามีจิตใจที่แข็งแกร่งและได้เปรียบทั้งในการแข่งบาสเก็ตบอลและในชีวิต ตอนนี้ เขาใช้แพลตฟอร์มของเขาในการสนับสนุนให้นักกีฬาคนอื่นๆ พูดความในใจ ตลอดจนปลูกฝังให้คนเจเนอเรชันใหม่รักตัวเอง ตระหนักรู้ในตนเอง และมีความมั่นใจในตนเอง
“คุณมีเวลาไม่นาน คุณต้องทิ้งทวนบางสิ่งในตัวไว้ให้อยู่กับชีวิตนี้ตราบนานเท่านาน”
DeMar DeRozan
ผู้เล่น NBA All-Star 4 สมัยและสมาชิกทีม Chicago Bulls
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ