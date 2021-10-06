Kinjaz คือครอบครัวเหล่านินจาแห่งการเคลื่อนไหว

“เราคือครอบครัวเหล่านินจาแห่งการเคลื่อนไหว”
นักกีฬา*
มาดูวิธีที่ทีมเต้นนี้ให้ความสำคัญกับ “ความเป็นครอบครัวในทุกวิถีทาง” เพื่อรักษาความกลมเกลียว
Mike Song ผู้ร่วมก่อตั้ง Kinjaz และสมาชิกทีมในย่านดาวน์ทาวน์ เมืองลอสแอนเจลิส
เมื่อ Kinjaz มารวมตัวกัน พวกเขาจะแสดงสัญลักษณ์อันเรียบง่ายที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งในฐานะที่เป็นกลุ่มนักเต้นและเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เป็นสัญลักษณ์มือเอกลักษณ์ที่ใช้การชู 2 นิ้วเรียบชิดกันเฉียงขึ้นฟ้า นอกจากนี้จะเห็นรอยสักร่วมกันบนนิ้วของสมาชิกก่อตั้งบางคนด้วย เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นครอบครัวเดียวกัน “สื่อถึงแนวคิดในการเคลื่อนไหวไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวสู่เป้าหมายที่มีร่วมกันครับ” Mike Song บอก
ที่สตูดิโอซ้อมเต้นในย่านดาวน์ทาวน์ เมืองลอสแอนเจลิส เหล่าสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งมานั่งจับเข่าคุย ย้อนนึกถึงเรื่องราวการวาดลวดลายร่วมกันมานานตลอดหลายปีที่ผ่านมา พลางออกท่าเต้นกันอย่างเป็นธรรมชาติ กลุ่มเต้นกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 และโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเรื่องความเป๊ะของท่าเต้นในรายการทีวีที่ออกอากาศไปทั่วอเมริกา “ตอนแรกก็เริ่มเต้นกันแบบสนุกๆ ตอนที่มาพบปะสังสรรค์กัน แล้วก็แสดงโชว์กันในชุมชนเล็กๆ ครับ” Mike เล่า “และตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ขยายไปทั่วโลกแล้ว”
“เป้าหมายที่เรามีร่วมกันคือการหล่อหลอมความเป็นครอบครัวในทุกวิถีทาง”
ชื่อกลุ่มเกิดจากการนำสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อพวกเขามาผสานเข้ากันอย่างลงตัว “คำว่า ‘Kin’ หมายถึงครอบครัว และยังเป็นรากคำ [จากภาษากรีก] ด้วยที่หมายถึงการเคลื่อนไหว อย่างในคำว่า ‘kinetic’ เราจึงรวบ ‘ครอบครัวเหล่านินจาแห่งการเคลื่อนไหว’ เข้าด้วยกันให้กลายมาเป็นชื่อ Kinjaz” Mike อธิบาย
“เป้าหมายที่เรามีร่วมกันคือหล่อหลอม ‘ความเป็นครอบครัวในทุกวิถีทาง’ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในการบรรลุศักยภาพสูงสุดร่วมกันเป็นกลุ่ม” Anthony Lee บอก
สำนึกแห่งการรวมพลังสามัคคีกันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเมื่อแบรนด์นี้แตกแขนงทำธุรกิจหลายด้าน ทั้งไลน์เสื้อผ้า ทีมโปรดักชันสำหรับงานอีเวนต์สด ไปจนถึงบริษัทบะหมี่ แต่สิ่งที่ยังคงดึงทุกคนให้ก้าวไปเป็นจังหวะเดียวกันก็คือการเต้น
“สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้นก็คือเมื่อเราเครียดมากๆ ก็เข้ามายังพื้นที่แห่งนี้และหาเวลาเยียวยา แค่เต้น เล่นเพลงสนุกๆ เพลิดเพลินอย่างมีความสุข” Vinh Nguyen เล่า “สำหรับเรา นั่นคือการเอาใจใส่ตัวเอง ให้นึกอยู่เสมอว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร ก็เพื่อกันและกัน เพื่อความรักที่เรามีต่อการเต้น”
“การเต้นนั้นไม่สนอุปสรรคใดๆ…การเต้นนำพาผู้คนมาอยู่รวมกัน”
กลุ่มเต้นกลุ่มนี้มองหาทางที่จะสอดแทรกการเล่าเรื่องราวที่โดนใจผู้ชมและกระตุ้นให้พวกเขาลุกขึ้นมาขยับกาย ทั้งผ่านทางการขยายตัวในโลกออนไลน์และผ่านทางโชว์ที่แสดงบนเวทีต่างๆ “การเต้นนั้นไม่สนอุปสรรคใดๆ ไม่ว่าจะมิติเรื่องเจนเดอร์ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ หรือภาษา” Anthony บอก “การเต้นนำพาผู้คนมาอยู่รวมกัน”
“การเต้นเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และในตัวเราทุกคนก็มีความสัมพันธ์อันเป็นสากลกับการเต้นอยู่” Ben Chung เล่า “เวลาเด็กทารกได้ยินเสียงดนตรี ก็จะเริ่มกระโดดโลดเต้น ไปจนถึงระดับที่ว่าเบรกกิ้ง [เบรกแดนซ์] ได้รับการบรรจุเข้าเป็นกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกสำหรับการแข่งขันในปี 2024…การเต้นเป็นอะไรที่กว้างมาก”
“แถมยังเป็นกีฬาที่ผู้คนเข้าถึงกันได้มากที่สุดด้วย” Addy Chan เสริม “ต่างจากกีฬาประเภทอื่นที่คุณอาจต้องใช้ปัจจัยเยอะ ใช้เงินซื้ออุปกรณ์ หรือต้องมีสนาม มีสระว่ายน้ำ แต่การเต้นนั้นเปิดกว้างสำหรับทุกคน”
และทุกสภาพร่างกายด้วย “กีฬาหลายประเภทจะเล่นได้ก็ต้องมีร่างกายแบบหนึ่ง” Mike บอก “การเต้นมีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่ไม่ว่าจะเกิดมามีรูปร่างอย่างไร คุณก็ใช้รูปร่างคุณนี่แหละเป็นเครื่องมือได้ ถ้าเกิดว่าผอมเพรียวและอาจไม่เหมาะการเล่นกีฬาประเภทอื่น แต่เมื่อได้เริ่มเต้นก็จะพบว่า ‘ตัวฉันมันก็ลื่นไหลอยู่นะ แบบนี้ทำได้แน่นอน’ หรือบางคนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจกับรูปร่างตัวเอง อาจจะมีขาใหญ่ พอได้เต้นก็จะรู้ว่า ‘ฉันทรงตัวได้มั่นคงเลยนะ’ แล้วก็จะเริ่มนำจุดนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์”
แม้จะมีงานรัดตัวขนาดนี้ แต่ Kinjaz ก็พร้อมสำหรับก้าวถัดไปแล้วนะ เราขอแอบกระซิบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเต้นกลุ่มนี้ “ซุ่ม” ทำงานในโปรเจกต์ลับร่วมกับ Nike ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้
ภาพยนตร์โดย Aimee Hoffman
ภาพถ่ายโดย Thalia Gochez
เรียบเรียงโดย Dan Rookwood
รายงานเมื่อ กรกฎาคม 2021