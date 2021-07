เคล็ดลับในการทำผักใบเขียวให้มีรสชาติอร่อยขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับสลัด

ถ้าพูดถึง “อาหารสร้างกล้าม” คุณก็คงจะตอบว่า “โปรตีน” ใช่ไหม ตอบแบบนี้ก็ถือว่าถูก แต่การศึกษาล่าสุดใน The Journal of Nutrition ระบุว่า การกินและการไม่กินผักใบเขียวจะทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความแตกต่างในความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ไม่ว่าคุณจะกินโปรตีนมากแค่ไหนก็ตาม



ทำไมน่ะเหรอ ก็เพราะว่าผักใบเขียว เช่น เคล ร็อกเกต ปวยเล้ง กะหล่ำ สวิสชาร์ด ผักกาด และใบบีทรูทมีสารที่เรียกว่าไนเตรต โดยร่างกายของเราจะเปลี่ยนไนเตรตให้อยู่ในรูปไนตริกออกไซด์ ซึ่งไนตริกออกไซด์มีส่วนช่วยเสริมสร้างการทำงานของหลอดเลือด Ryan Andrews กล่าว เขาเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ นักโภชนาการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาแห่ง Precision Nutrition นอกจากนั้นแล้ว ไนตริกออกไซด์ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้ร่างกายลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มช่วยประสิทธิภาพในการขับถ่ายของเสียได้อีกด้วย และด้วยประโยชน์ขั้นเทพในด้านการทำงานของหลอดเลือด การกินผักจึงช่วยสร้างความแข็งแรงและช่วยให้ร่างกายฟื้นกำลังได้มากขึ้นแม้คุณจะไม่ได้เป็นนักกีฬาแถวหน้าก็ตาม Marc Sim, PhD นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ Edith Cowan University School of Medical and Health Sciences กล่าว



การกระหน่ำกินผักจำพวกนั้นเป็นประจำก็จะทำให้ท้องไส้ของคุณแข็งแรงมากขึ้นด้วย โดยในระบบทางเดินอาหาร (หรือท้องไส้ของคุณ) จะมีจุลินทรีย์จำพวกแบคทีเรียอยู่เป็นล้านๆ ตัว ซึ่งมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและไม่ดี Shiv Desai, MD แพทย์ระบบทางเดินอาหารที่ Austin Gastroenterology กล่าวว่า จุลินทรีย์เหล่านี้มีผลต่อน้ำหนักตัว ระดับน้ำตาลในเลือด สุขภาพสมอง และส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วย ใน The ISME Journal มีการวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า เจ้าพวกผักใบเขียวทั้งหลายมีน้ำตาลชนิดหนึ่งชื่อว่า ซัลโฟควิโนโวส น้ำตาลชนิดนี้มีส่วนช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดดี ทำให้แบคทีเรียแปลกปลอมในร่างกายมีจำนวนลดลง



แน่นอน ร่างกายของคุณคงไม่ได้รับประโยชน์เหล่านั้นอย่างครบถ้วน ถ้าคุณกินผักได้ไม่ใกล้เคียงกับปริมาณแนะนำที่ 5 หน่วยต่อวัน ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำได้ตามนั้น Andrews กล่าว (แม้ Sim จะระบุว่า หาก 1 ส่วนของผักที่คุณบริโภคต่อวันคือผักใบเขียว อย่างน้อยร่างกายของคุณก็จะได้รับประโยชน์จากไนเตรตแล้ว) โดย 1 หน่วยบริโภคนั้นจะเท่ากับผักสด 2 ถ้วย (ซึ่งเท่ากับผักปรุงสุก 1 ถ้วย) และถ้าจะให้ดีก็ควรกินผักให้ได้มากกว่า 5 หน่วยบริโภค โดยบริโภคให้อยู่ที่ราวๆ 10 หน่วยต่อวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายไม่จำเป็นต้องย่อยกากอาหารมากกว่าที่ควร Andrews กล่าว