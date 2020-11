วิธีทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องง่ายเพื่อพิชิตเป้าหมายของคุณ

การฝึกที่ว่านั้นจะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นในช่วงเวลาสะเทือนอารมณ์ที่คุณไม่ได้คิดว่าการเปิดใช้ระบบความคิด System 2 คือสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรก ตัวอย่างเช่น หลังจากจบบทสนทนาปิดท้ายวันที่แสนจะน่าหงุดหงิดใจกับหัวหน้า สมองในโหมด System 1 ที่คิดอย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ อาจจะตะโกนว่า “ดื่มโลด!” แต่การหันมาใช้ System 2 อาจทำให้คุณเลือกปลอบโยนตัวเองด้วยการใช้เวลา 1 ชั่วโมงเพื่อเล่นโยคะ อ่านหนังสือ หรือวาดภาพแทน



แต่หากยังหลุดออกจากสภาวะที่ตอบสนองตามอารมณ์ไม่ได้ ก็ให้ลองหันมากำหนดลมหายใจดู ซึ่งจะ “ช่วยให้ระบบประสาทสงบขึ้น ลดฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอล และทำให้มองสิ่งต่างๆ ชัดเจนขึ้น” Eric Stefanski โค้ชด้านจิตวิทยาเพื่อสมรรถภาพและเจ้าของ Elevation Athletics and Lifesparq ในเมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโดกล่าว หนึ่งในเทคนิคที่เขาชอบใช้คือการหายใจแบบ Box Breathing โดยนับ 1 ถึง 4 ขณะหายใจเข้าลึกๆ ทางจมูก แล้วนับ 1 ถึง 4 กลั้นไว้ จากนั้นนับ 1 ถึง 4 ขณะหายใจออกทางจมูก และนับ 1 ถึง 4 เพื่อกลั้นไว้ ทำซ้ำให้ครบ 2 นาทีหรือจนกว่าจะรู้สึกใจเย็นลง



ถ้ายังรู้สึกว่าตัดสินใจได้ลำบาก ให้ลองคำนึงถึงผลลัพธ์ในระยะยาว Sebastian Gluth, PhD หัวหน้าศูนย์ Center for Decision Neuroscience ประจำ University of Basel ในสวิตเซอร์แลนด์ และผู้นำการวิจัยในงานที่ตีพิมพ์ลง “Nature Human Behavior” กล่าว นั่นหมายถึงการจินตนาการถึงคนที่คุณอยากจะเป็น และคุณอยากจะรู้สึกอย่างไรหลังผ่านไปหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปีนับจากนี้ และเปิดใช้ระบบใหม่ นั่นก็คือระบบความจำตามแผน โดยงานวิจัยเผยให้เห็นว่าการคิดแบบนี้ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างใจเย็นและเติมเต็มเป้าหมายได้มากขึ้น Gluth กล่าว



วิธีนี้อาจทำให้คุณเลือกขนมปังปิ้งหน้าอะโวคาโดได้ในที่สุด เพราะนอกจากจะรู้ว่าจะช่วยให้ออกกำลังกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว คุณยังรู้ด้วยว่าเมื่อผ่านเซสชันที่ดีในวันนี้ คุณก็จะรู้สึกมั่นใจและมีแรงใจที่จะออกกำลังกายในวันพรุ่งนี้ต่อ และทำตามกิจวัตรที่ทำให้รู้สึกดีแบบนี้ต่อไป ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ไขว้เขวจากการเทรนนิ่ง



แม้จะคอยสอดส่องควบคุมทุกการตัดสินใจในทุกๆ วันไม่ได้ (ฟังดูเหนื่อยจัง) แต่ตอนนี้คุณก็มีข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ก้าวผ่านอุปสรรคที่อาจทำให้สะดุดบนเส้นทางสู่การมีสุขภาพดีได้แล้ว การจะนำข้อมูลสำคัญนี้มาใช้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง ซึ่งเราก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างง่ายสำหรับคุณ