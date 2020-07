ให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกายในพื้นที่จำกัด

02. แข่งกันออกกำลังกายอยู่กับที่

Santesson บอกว่าเด็กๆ ไม่ค่อยชอบอยู่กับที่นัก แต่ตอนนี้เป็นเวลาเหมาะมากที่จะสอนว่าเราสามารถใช้แรงทั้งหมดในพื้นที่เล็กๆ ได้เช่นกัน ปูเสื่อโยคะหรือติดเทปกันพื้นที่สี่เหลี่ยมพอดีตัวไว้บนพื้นเพื่อทำเป็นกล่องออกกำลังกายที่มองเห็นได้ชัดเจน (1 กล่องต่อ 1 คน) สาธิตการออกกำลังกายเล็กน้อย เช่น ท่าปีนภูเขา ท่า Scissor Jump หรือท่าใดก็ได้จากคอลเลกชัน For the Whole Family ใน NTC แล้วบอกเด็กๆ ว่าอยากเห็นว่าใครจะทำครบ 10 ครั้งได้ก่อนกัน รวมถึงจะนับคะแนนจากการไม่หลุดออกนอกกล่องด้วย



03. ให้เด็กๆ มีส่วนร่วมใน “งานบ้านที่ต้องเคลื่อนไหว” รายวัน

งานบ้านเล็กๆ อย่างการให้อาหารสุนัข ดูดฝุ่น หรือรดน้ำต้นไม้ ก็ล้วนต้องขยับร่างกายกันทั้งนั้น แล้วทำไมจะต้องไม่ให้เจ้าตัวน้อยมาทำด้วยกันล่ะ Santesson แนะนำว่าอย่างน้อยวันละครั้งหรือ 2 ครั้ง ให้ชวนเด็กๆ ทำกิจกรรมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวภายในบ้าน โดยต้องเหมาะและปลอดภัยสำหรับพวกเขา รวมทั้งสอดแทรกความสนุกทุกครั้งที่ทำได้ เช่น ตะโกนว่า “ใครถึงห้องครัวก่อนชนะ” หรือให้เด็กๆ ถือชามใส่น้ำของเจ้าตูบแสนคึกเพื่อให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นไปด้วยกัน



“เด็กๆ เรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการทำบางอย่างซ้ำๆ การแทรกงานบ้านง่ายๆ ไว้ในกิจวัตรประจำวันของเขาตั้งแต่ตอนนี้จะช่วยได้มากในอนาคตค่ะ” เธอกล่าว และแน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นต้องหาที่ว่างสำหรับกิจกรรมเหล่านี้เลย