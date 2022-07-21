การเปลี่ยนผ่านสู่ฟุตบอลอาชีพจากคำบอกเล่าของ Jaelin Howell

พอดแคสต์ Trained: อนาคตแห่งวงการลูกหนังกับ Jaelin Howell
การโค้ช
เคยสงสัยไหมว่าคนที่ไต่เต้าขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติสหรัฐฯ ได้จะรู้สึกเช่นไร ไปฟังคำตอบจาก Jaelin Howell กองกลางจากลีก NWSL ได้เลย
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
เช่นเดียวกับหลายๆ คน Jaelin Howell เริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่ก่อนจะอ่านออกเขียนได้เสียอีก แต่สิ่งที่เธอแตกต่างจากเราคือเธอเดินหน้าต่อจนได้สวมเสื้อแข่งทีมชาติหญิงสหรัฐอเมริกาและ Racing Louisville FC ด้วย ใน Episode นี้ นักเตะดาวรุ่งพุ่งแรงคนนี้จะมาร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer ถึงรายละเอียดในแต่ละย่างก้าวบนเส้นทางนั้น โดยเล่าถึงข้อดีของการโตมาในครอบครัวนักกีฬา ล้วงลึกถึงความยากลำบากของกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอธิบายการเทรนนิ่งที่ต้องฝึกเพื่อข้ามจากระดับสโมสรไปสู่ NCAA และการเป็นนักเตะอาชีพ นอกจากนี้เธอยังบอกถึงสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากนักเตะหญิงในรุ่นก่อน ความรู้สึกเมื่อได้เล่นกับไอดอลในวัยเด็ก และตำนานแบบไหนที่เธออยากทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง
"ฉันคิดว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นถัดไปเป็นเรื่องสำคัญมาก ให้พวกเขาชื่นชมคุณไม่ใช่แค่ในฐานะนักฟุตบอล แต่ในฐานะคนคนหนึ่งด้วย"
Jaelin Howell
นักกีฬา Nike และกองกลางของ Racing Louisville FC
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ