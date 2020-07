เพลิดเพลินกับอาหารด้วยการกินตามสัญชาตญาณ

Christy Harrison กล่าวว่า “ผู้ที่กินตามสัญชาตญาณคือผู้ที่เชื่อและให้ความสำคัญกับความรู้สึกหิวของตน และไม่รู้สึกผิดกับอาหารที่เลือกกิน ทั้งยังสามารถจัดลำดับความสำคัญและค้นพบความสุขจากการกินได้” เธอคือนักโภชนาการวิชาชีพแนวแอนตี้ไดเอท (Anti-Diet Registered Dietician) ซึ่งเป็นแนวหน้าของการเคลื่อนไหวด้านการทานอาหารประเภทนี้ และเป็นผู้เขียนหนังสือ Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating (แอนตี้ไดเอท: เรียกคืนเวลา เงินทอง สุขภาวะ และความสุขกลับคืนมาด้วยการกินตามสัญชาตญาณ)



โดยหลักการแล้ว ผู้ที่กินตามสัญชาตญาณจะยอมให้ตัวเองกินอะไรก็ได้ เมื่อใดก็ได้ และเท่าไรก็ได้ตามที่ต้องการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ



Harrison ยังกล่าวด้วยว่า ถ้าหลักการนี้ฟังดูไม่เข้าท่าสำหรับคุณ ให้ลองนึกถึงหนึ่งในความสามารถอันเก่าแก่ที่คุณมี เช่นการนั่งย่อตามหลัก หรือการหายใจเข้าลึกๆ ด้วยท้อง การกินตามสัญชาตญาณเองก็เป็นสิ่งที่คุณทำมาตั้งแต่เกิด เธอยังเสริมอีกด้วยว่า “คุณจะเห็นว่าเด็กทารกพร้อมรับสารอาหารหลากหลาย และปฏิเสธอาหารเมื่ออิ่มท้องแล้ว”



แนวโน้มพฤติกรรมตามธรรมชาตินี้เริ่มเลือนหายไปโดยสิ่งที่ Harrison เรียกว่า “วัฒนธรรมการไดเอท” หรือสารที่คอยสื่อออกมาอยู่เสมอว่าเราควรหรือไม่ควรทานอะไร



“วัฒนธรรมการไดเอทบูชาความผอม ยกย่องความผอมให้เป็นศีลธรรมทางสุขภาพและทางจิตใจ” เธอกล่าว “เป็นการสรรเสริญการลดน้ำหนัก รวมถึงเชิดชูอาหารบางอย่าง กล่าวโทษอาหารที่เหลือ และเหยียดผู้ที่ไม่ตรงกับนิยามของการมีสุขภาพดีแบบนี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโครงใหญ่”